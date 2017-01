Com ano atípico, Segurança fecha ano com 17 mil ações integradas

Mario Okamura Em Rondonópolis, latrocínios aumentaram 200%; no Estado, 17 mil ações, sendo 838 operações desenvolvidas de forma conjunta

2016 foi um ano bastante movimentado, tumultuado e conturbado para a Segurança Publica de Mato Grosso. O Estado passou por atentados que foram organizados e determinados de dentro dos presídios, prisão de terrorista acusado de planejar ações durante os Jogos Olímpicos, realizados no Rio de Janeiro e até ataque a um caixa eletrônico dentro da sede do Comando Geral da Polícia Militar na Capital.

Em contra partida, foi o ano em que o Governo do Estado mais investiu em efetivo, armamentos e viaturas. Se antes, quase não se via policiais nas ruas, hoje a política é outra. “Forças Integradas é o lema do Governo Taques, e seguirá firme e forte em 2017", garante o titular da pasta, secretário Rogers Jarbas. “Aumentar a sensação de segurança da população, com mais policiais nas ruas, mas acima de tudo com as polícias Civil e Militar trabalhando junto. Neste ano tivemos várias operações em conjunto com a Polícia Federal e Rodoviária, para que assim possamos vencer a criminalidade”, destaca o secretário.

Foram realizadas 17 mil ações integradas, sendo 838 operações desenvolvidas de forma conjunta e a consolidação do trabalho integrado com outras forças da Segurança Pública, como, além da Polícia Militar, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Gilberto Leite Secretário Rogers Jarbas, destaca objetivo de aumentar a sensação de segurança da população

Em onze meses foram instaurados nas delegacias de todo o Estado 36.750 inquéritos policiais, 31.670 deles já concluídos (relatados), com apontamento da autoria delitiva e a dinâmica do crime investigado. Os dados são de janeiro a novembro de 2016, período em que a Civil concluiu 6.328 procedimentos de atos infracionais, e mais de 17 mil Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) foram lavrados.

Renovação da frota

O processo de renovação da frota da Segurança Pública iniciou em 2015, com a entrega de 87 novas caminhonetes modelo L200 Triton com padrão internacional de identidade visual, contemplando especialmente as unidades mais distantes da Capital que, por muitos anos, ficaram sem receber investimentos na área da Segurança. Desse total, 36 foram para a Polícia Judiciária Civil e 51 para a Polícia Militar.

O Batalhão de Operações Especiais (Bope), Ronda Ostensiva Tático Metropolitana (Rotam), Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), Gerência de Operações Especiais (GOE), Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron), Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) também foram contemplados com novas caminhonetes.

Foram entregues, ainda, 18 veículos Pálio Adventure 1.8 para atender as polícias Civil e Militar. As ações de fiscalização e prevenção contra incêndio e pânico também foram fortalecidas com a entrega de 29 novas viaturas para a Diretoria de Segurança Contra Incêndio e Pânico, seis veículos Auto Rápido, cinco Auto Bomba Tanque Florestal, um Auto Tanque e um caminhão para abastecimento de aeronave.

Para o secretário Rogers Jarbas, as novas viaturas representaram bem mais que a evolução de modelos e motorização, refletem a valorização da atividade policial, com foco na melhoria do atendimento à população.

Dados

Gilberto Leite Estado teve atentados com incêndios a ònibus organizados e determinados de dentro dos presídios

Mesmo com todos os investimentos, o número de roubos aumentou na Grande Cuiabá em 26%. Dados da Polícia Judiciária Civil apontam 13.676 registros entre janeiro e novembro de 2016 em confronto com 10.811 casos no mesmo período do ano passado.

A maior parte dos casos foi registrada em Cuiabá. E o mês de julho obteve a maior média com 1.046 roubos. A média mensal também se manteve alta ao longo do ano, com variação entre 700 e 800 casos em comparação com 2015, quando a variação ficou entre 600 e 700 roubos-mês. Fevereiro foi o segundo mês deste ano com maior quantidade de casos (907), seguido por março (865) e abril (835).

Já Várzea Grande teve o início do ano mais violento, com queda no número de casos a partir de abril. Conforme da PJC, o primeiro trimestre somou 1.478, com pico em março, mês que teve a quantidade de ocorrências mantida até novembro com 535 roubos. Nos outros oito meses, os registros mensais oscilaram entre 271 (junho) e 439 (abril). Em 2015, dezembro foi o mês violento, considerando apenas casos de roubo, com 390 registros.

O roubo de carros foi o que mais cresceu na Capital, em 2016. Passou de 817, em 2015, para 999 neste ano, aumento de 22%. Excetuando o mês de abril, que teve 55 casos, a média de roubo de carros ficou em 90 casos, com maior quantidade em março (108), outubro (112) e novembro (107).

Em Várzea Grande, março e abril tiveram, respectivamente, o maior e o menor número de roubos (80 e 27). No restante do período, houve uma média de 40 automóveis roubados por mês.

Já o número de motos roubados teve queda na comparação com o ano passado. Em Cuiabá, os casos passaram de 540 para 373 (-30,9%); em Várzea Grande, de 608 para 450 (-25,9%).