Com decreto, servidores estaduais vão folgar 3 dias na próxima semana

Os servidores públicos estaduais vão “folgar” quase que toda a semana que vem. A situação deve ocorrer em razão do decreto assinado ontem (24) pelo governador Pedro Taques (PSDB), que transferiu o feriado do Dia do Servidor Público, comemorado na sexta (28), para a próxima segunda (31).

Com isso, o expediente nas repartições públicas administrativas estaduais só deve ser retomado na quinta (3), porque o decreto estabelece ainda que na terça (1º), véspera do feriado do Dia de Finados (2), será ponto facultativo.

A medida, segundo Taques, visa cumprir o compromisso de economizar no custeio da máquina na busca pelo reequilíbrio fiscal do Estado. O regime de feriado e ponto facultativo não se aplicam às repartições que funcionam em regime de plantão, como saúde e segurança pública.

Judiciário

A medida adotada pelo governo também deve ser acatada parcialmente pelo Judiciário. Isso porque na sexta o expediente será normal, mas na segunda (31) os servidores terão folga. Na terça o expediente será reduzido das 12h as 18h, sendo retomado na totalidade a partir de quinta.

Medidas

Devido à crise econômica enfrentada no Estado, o governo adotou decretos a fim de amenizar o impacto. O Decreto nº 675, por exemplo, previu cortes no custeio da máquina, reduzindo uma conta mensal de R$ 210 milhões para R$ 135 milhões em setembro. Para chegar a isso, foram cortados gastos como diárias, energia elétrica, água e telefonia.

Já o Decreto nº 694 reduziu a carga horária do funcionalismo público. Com exceção dos serviços em regime de plantão, as repartições passaram a funcionar das 13h às 19h. Além disso, em setembro também foi necessário alterar o calendário de pagamento dos salários.

Apenas aqueles que recebiam até R$ 6 mil líquido tiveram os provimentos depositados no último dia útil do mês. Os que recebem além desse valor, receberam o salário no último dia 10, ainda dentro do período legal para pagamento previsto na legislação. (Com Assessoria)

