Com espetáculo e 27 delegações, 64º JUBs inicia competições em Cuiabá

Em uma abertura histórica e grandiosa, com envolvimento de toda a comunidade esportiva de Mato Grosso, mais de três mil pessoas acompanharam a abertura do 64º JUBs 2016 no Ginásio Aecim Tocantins nessa quinta (3). Com o tema “Estrelas hoje, líderes amanhã” a Capital recebeu as 27 delegações no maior evento esportivo universitário do país.

Gilberto Leite/Rdnews Pira da 64ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros realizada em Cuiabá

No pronunciamento de abertura, o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), Luciano Cabral, disse que Cuiabá vive um momento histórico ao receber pela primeira vez esse evento que tem como característica revelar talentos.

“Não à toa, nos jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, mais de 55% dos medalhistas foram atletas universitários. O desporto universitário além de formar atletas de alto rendimento, forma cidadãos. E não existe outro caminho que não seja o esporte e a educação, o mundo todo faz isso. O Brasil fez uma Copa do Mundo maravilhosa, e jogos Olímpicos extraordinários, agora é hora de olhar para dentro. Vocês atletas são nossas estrelas hoje, mas serão os líderes amanhã. Sejam muitos bem-vindos ao 64º JUBs”, anunciou.

Já o secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, Leandro Cruz Fróes da Silva, afirmou que o Brasil encerra um ciclo nos esportes com as Olimpíadas, que agora passa a dar continuidade com seu legado por meio das obras e benfeitorias construídas. “Porém, o mais importante são os atletas, eles que são o grande legado em construção do esporte brasileiro”.

O presidente da Federação Mato-grossense de Esporte Universitário (FMEU), desejou sucesso no desempenho de todas as delegações. “É uma honra receber todos em nossa casa, e que esse seja os jogos da esperança, de grandes experiências e vivências. Aproveitem!”.

Por fim o secretário-adjunto de Esporte e Lazer do Estado, Pedro Luiz Sinohara, agradeceu o voto de confiança da CBDU por ter trazido os jogos universitários para Cuiabá. “Objetivo esse que buscamos muito. E agora, finalmente, chegou a nossa vez e vamos fazer o melhor. Além do esporte, queremos criar um vínculo com quem nos visita, e que possam voltar e aproveitar nossas belezas naturais”, profetizou.

Antes dos discursos dos representantes, da entrada dos atletas das 27 delegações, participaram do desfile oficial de Abertura, os padrinhos do JUBs: o nadador Henrique Martins e o atleta do taekwondo Maicon Andrade, que foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Eles ainda conduziram bandeiras na cerimônia de abertura.

Para atleta de Judô David Moura, os atletas de Mato Grosso precisam aproveitar muito os colegas de outras federações para troca de experiências e aproveitar a plataforma dos jogos para crescer na sua modalidade. “O JUBs é um caminho para outro grande objetivo que é a universidade, são os jogos universitários mundiais, os maiores do mundo. Eu já consegui participar em dois e ganhei bronze nas duas. É uma experiência fantástica”, revelou.

Para o paratleta do Rio Grande do Sul, Mauricio Sccota, a expectativa é grande. Ele conta que está é a primeira vez que participa na condição de paratleta. “Sempre competi com pessoas que não tinham deficiência e fiquei em primeiro lugar em nado de peito. E foi assim que surgiu a oportunidade de vir para Cuiabá”, conta.

Tocha do JUBs

Logo em seguida, o atleta da Fatec Senai-MT, Luiz Pedro Ribeiro Pereira, o Pepeu, acendeu a pira dos Jogos. Para o nadador, eventos como o JUBs, que buscam o alto rendimento e que proporcionam desenvolvimento do atleta, são essenciais. “Foi uma honra carregar a tocha, nesse que é o meu sétimo evento. Espero que ele traga muita luz e força interior para todos os atletas”, desejou.

Participaram ainda da cerimônia o secretario adjunto de esportes de Cuiabá, Luis Arthur, o secretário de Estado de Planejamento, Marco Marrafon.

O grupo vocal Mesa Pra 6 abriu a noite das atrações musicais que contaram ainda com a cantora Ana Rafaela, ex-The Voice, e a banda nacional NX Zero.