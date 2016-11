Com investimento de R$ 24 mi, ponte na divisa de MT e GO será entregue

Francis Amorim de Barra do Garças

Reprodução A ponte tem elevação de 50 metros da linha d’água e tem extensão de 577 m

Os governos de Mato Grosso e Goiás entregam, no início de 2017, mais uma alternativa de travessia entre os dois Estados. Está confirmada para os primeiros dias do próximo ano a inauguração da ponte ligando Cocalinho (MT) e Aruanã (GO), numa extensão de 577 metros.

A obra, em fase de conclusão, está sendo executada por meio de uma Parceria Público Privada (PPP) entre o Governo de Goiás e o Consórcio Caminhos do Sol. Somente agora, já na reta final, é que Mato Grosso assumiu parte da responsabilidade com a liberação de recursos para o encabeçamento e o acesso partindo de Cocalinho.

Para a construção da ponte, o governo goiano aplicou R$ 24,2 milhões e o consórcio R$ 15,5 milhões. Em julho, durante visita dos governadores Pedro Taques e Marconi Perillo, foram anunciados a liberação de mais R$ 8,3 milhões pelo governo de Goiás para o encabeçamento da ponte no lado em Goiás, R$ 2 milhões em Mato Grosso, além de R$ 12 milhões de contrapartida do Consórcio Caminhos do Sol.

A ligação Cocalinho e Aruanã permitirá que moradores da região do Norte Araguaia economizem no trajeto até a Capital de Goiás e Brasília. Antes, para fazer esse percurso era preciso obrigatoriamente a passagem por Barra do Garças, aumentando a distância em mais de 300 km.

A ponte, a maior entre os dois Estados, tem elevação de 50 metros da linha d’água, o que possibilita a navegação comercial neste trecho do rio durante todo o ano. (Com informações Diário de Goiás)