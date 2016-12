Com PEC do Teto aprovada, técnicos da UFMT encerram greve nesta 5ª

Divulgação Leia de Souza, líder no Sintuf, diz que greve cumpriu papel de chamar atenção

Após 50 dias de greve, os trabalhadores técnico-administrativos da UFMT retornam as atividades nesta quinta (15). Uma reunião entre o Comando Local de Greve e a reitoria será marcada na próxima semana para construir um plano de compensação das atividades represadas durante o movimento paredista. De imediato, os serviços que estavam interrompidos à comunidade acadêmica voltam a funcionar normalmente. É necessário o acordo para evitar os cortes de ponto e os servidores devem repor as horas não trabalhadas.

“Acreditamos que cumprimos com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para os prejuízos que a aprovação da PEC 55 trará para o serviço público, em especial para saúde e educação. Várias entidades se manifestaram contrários ao projeto, a população votou contra a proposta na pesquisa realizada pelo Senado, mesmo assim, os parlamentares aprovaram a PEC. Vamos acompanhar a implementação desta emenda e lutar para garantir os direitos da educação”, destacou a coordenadora geral do Sintuf-MT, Leia de Souza Oliveira.

O fim da greve foi aprovado em assembleia geral da categoria realizada na terça (13). Eles farão um seminário com representantes nacionais para debater a proposta de Reforma da Previdência. “Estamos vivendo um período de grande retrocesso nos direitos trabalhistas. Estão atacando a CLT, estão retirando conquistas dos servidores públicos. A reforma aumenta a contribuição do trabalhador de 11% para 14%, aumenta o tempo de contribuição, aumenta a idade mínima, e reduz o salário no final de tudo. Isso não é uma reforma, é uma violência contra as famílias, contra a população”, reforça Leia.

Dentre as deliberações da assembleia, os técnicos administrativos da UFMT farão campanhas de conscientização sobre as propostas e reformas que colocam a crise econômica no bolso dos trabalhadores.

Durante a greve os servidores fecharam uma das guaritas. Após provocado, juíz mandou reabrir espaço pois a situação estava causando prejuízos à sociedade.

Ainda foi aprovado na assembleia o repúdio a conduta de alguns gestores que prometeram folgas para quem trabalhasse durante a greve. “É necessário ter clareza que não existe folga compensatória para quem furou a greve. Quem furou a greve o fez por convicções pessoais, o que sempre foi e será respeitado pelo sindicato. Agora premiar com folgas esta atitude é ilegal. Caso alguma denúncia chegue ao sindicato, vamos tomar todas as providências que a lei nos obriga”. (Com Assessoria)

