Contra PEC 241 , servidores da UFMT entram em greve; alunos acampam

Sintuf-MT Servidores da UFMT fazem ato contra decisões da gestão Temer em frente à entrada de Universidade

Servidores do setor administrativo da UFMT entraram em greve nesta segunda (24) contra a aprovação da PEC 241, que limita os gastos públicos pelo período de 20 anos.

A proposta, elaborada pelo Governo Michel Temer, deve ser votada nesta semana em segundo turno na Câmara Federal.

Para a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação da UFMT (Sintuf), Léia de Souza Oliveira, a PEC representa um retrocesso para a educação.

Segundo o comando de greve, os servidores mato-grossenses aderiram a um movimento nacional. No país, 25 universidades federais aderiram.

"Vai voltar ao passado, à década de 90. Não sabemos como será o futuro da nação. É um retrocesso", disse Léia.

Ao todo, serão 2.700 servidores em greve (Rondonópolis, Barra do Garças e Sinop e Cuiabá). "Só iremos encerrar depois que a PEC for derrotada no Congresso", pontuou.

Ocupação

Cerca de 80 alunos do IFMT, câmpus Cuiabá, ocuparam o prédio da instituição na manhã de hoje (24). Os estudantes também protestam contra a proposta de reforma do ensino médio e contra a PEC 241.

De acordo com os organizadores, a medida foi aprovada em assembleia dos estudantes, na última quarta (19), e deve seguir até terça (25). Alguns estudantes vão dormir na unidade.

De acordo com o presidente do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe/MT), Everton Almeida, os servidores dos IFs de todo país irão paralisar as atividades nesta terça (25). “É um ato unificado nacional, junto com outras categorias e o setor produtivo. O objetivo é fazer pressão contra a votação em segundo turno da PEC 241”, explicou Everton.

São várias ações que ocorrendo de forma conjunta, explica Everton. “Em Cuiabá nós vamos participar de um ato em conjunto com outros trabalhadores na Praça Ipiranga, a partir da 18 horas”, disse.

No câmpus do IFMT São Vicente também haverá uma mobilização e o bloqueio parcial da pista, no sistema siga e pare. “Essa sistemática tem o objetivo conscientizar a população e chamar a atenção das pessoas para o que está acontecendo.” Ainda de acordo com Everton, em outras unidades, estão sendo realizadas assembleias com a presença de alunos e pais.

PEC

A PEC 241 estabelece que as despesas da União (Executivo, Legislativo e Judiciário) só poderão crescer conforme a inflação do ano anterior. Pela proposta, a regra valerá pelos próximos 20 anos, mas, a partir do décimo ano, o presidente da República poderá propor uma nova base de cálculo ao Congresso.

Em caso de descumprimento, a PEC estabelece uma série de vedações, como a proibição de realizar concursos públicos ou conceder aumento para qualquer membro ou servidor do órgão. Inicialmente, ela estabelecia que os investimentos em saúde e em educação deveriam seguir as mesmas regras.

Diante da repercussão negativa e da pressão de parlamentares aliados, o Palácio do Planalto decidiu que essas duas áreas deverão obedecer ao limite somente em 2018.