Contra Uber, taxistas cobram postura da Sesp; Rogers promete medidas

Reprodução Secretário da Sesp, Rogers Jarbas, entre Abel (à direita) e taxistas durante reunião nesta 5ª

A diretoria da Associação Mato-Grossense dos Taxistas se reuniu, na tarde desta quinta (1º), com o secretário estadual de Segurança Pública (Sesp), Rogers Jarbas, para oficializar a preocupação da categoria em relação à segurança dos usuários do aplicativo Uber.

Conforme o presidente da entidade, Abel Arruda, o secretário também demonstrou preocupação e disse se comprometer em tomar medidas para avaliar essa questão. “Hoje externamos nosso entendimento de que os motoristas do Uber não são qualificados e também os riscos da população. O aplicativo é convidativo, hoje estão olhando só para o preço”, afirma ao .

Abel ainda explica que apesar de Rogers dizer que a Sesp tomará alguma medida, o secretário não se posicionou se prefere Uber ou os taxistas. De todo modo, o dirigente ressalta que na próxima semana uma ação será protocolada no Ministério Público Estadual a fim de suspender a implantação do aplicativo em Cuiabá.

“Nossa maior preocupação é com a segurança das mulheres, idosos, com a população em geral. Além disso, está no Código do Consumidor que não se deve pedir número de cartão de crédito do cliente, como faz o aplicativo quando você pede o serviço. Vamos lutar”, diz Abel.

Polêmica

Ness terça (29), a reportagem do testou o aplicativo, obtendo sucesso no primeiro roteiro, da Praça Ipiranga até o terminal rodoviário Cássio Veiga de Sá, contudo, sem encontrar um carro para o segundo trecho.

A princípio, a intenção era sair da rodoviária com destino ao aeroporto Marechal Rondon, entretanto, ainda não há esta opção no aplicativo. Com isso, uma alternativa foi deixar a rodoviária rumo à loja Havan, em Várzea Grande. Foram três tentativas, mas todas sem sucesso. Leia aqui.

Os motoristas do Uber começaram a atividade na última sexta (25). Diante disso, a categoria dos taxistas na Capital têm manifestado preocupação e contrariedade com o serviço, tendo em vista que, segundo eles, a atividade não é regulamentada e traz prejuízo à classe.

