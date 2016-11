Contrato encerra e acesso às trilhas no Parque Nacional fica bloqueado

O encerramento do contrato com a empresa que prestava serviço de segurança no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães (a 65 km de Cuiabá), provocou o fechamento da trilha que leva à Cachoeira dos Namorados e à Cachoeirinha. A previsão é de que os dois pontos turísticos sejam reabertos até a próxima semana, segundo o Instituto Chico Mendes (ICMBio).

O fechamento ocorreu nessa terça (1º). Os demais locais de visitação do Parque Nacional continuam abertos e cumprindo o cronograma, de acordo com o ICMBio, que administra a área. O órgão afirma que foi montada uma força-tarefa para garantir o fluxo de turistas para os próximos dias, e o agendamento de visitas que é feito pela internet foi interrompido entre segunda (31) e a manhã de ontem, mas já voltou ao normal.

A notícia sobre a interrupção das visitas foi divulgada por meio de conversas de email e deixou o comerciantes da cidade revoltados. Diante do cenário, eles chegaram a elaborar uma nota de repúdio contra o ICMBIO, cobrando ações enérgicas e mais planejamento para evitar prejuízos, bem como garantir o acesso ao público às inúmeras belezas naturais da região.