Coronel afirma que oficial gravado ao ameaçar alunos vai ser punido

Julia Munhoz Coronel Rodrigues, do Corpo de Bombeiros, ao conceder entrevista em Sinop

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, o coronel Rodrigues, informou em coletiva realizada em Sinop (503 Km de Cuiabá) que o áudio de um oficial da Corporação, que faz ameaças aos alunos que pensassem em processar a corporação por "tortura" e reforça que de maneira nenhuma representa o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, e descreve a gravação como uma “bravata” (absurdo).

“Isso foi um caso isolado. Mandamos a gravação à Polícia Técnica para termos a certeza de quem foi. Entretanto temos uma ideia de quem seja e vamos tomar as devidas providências”, afirma.

O áudio, divulgado pela TV Centro América, veja aqui, foi gravado por um dos alunos que estava alojado na Escola Machado em Cuiabá. Nele aponta como eram tratados os alunos por um instrutor do curso de Bombeiros. Segundo informações, o episódio ocorreu em outubro às 2h da madrugada.

Conforme ainda relatos o oficial estava alcoolizado no momento, e chegou ironizando a Ministério Público (MPE). “Porque eu vou no Ministério Público, porque eu vou num sei o que, porque eu vou na Justiça, porque num sei o que, o C** da mãe o P** dentro do pai. Foda-se velho. Entra velho, entra na Justiça, quem quiser entrar na Justiça entra, ninguém tem medo de Justiça aqui não meu bem. Processa”, gritava.

Em dado momento, ele afirma em nome da corporação, que desde o cabo mais moderno até o coronel, que ninguém tem medo de ser processado. “Você que entrou ontem não tem moral nenhuma pra processar quem está aqui. Processa. Aí tortura, é num sei o que, é num sei o que. Velho! pega o seu caminho e passa no concurso velho. Pra ser bombeiro todos passam por isso. Quem quer processar, processa. Ninguém tem medo de processo”, provoca.

O comandante Rodrigues contesta o oficial e frisa que o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso não pensa dessa maneira. “Ele não representa a posição nem da coordenação do curso e nem do comando do Corpo de Bombeiros. É um áudio de única e exclusiva responsabilidade do militar que o fez, e que responderá por isso”, reafirma.

Apuração

Conforme o comandante será realizada reconstituição de todo o evento até a morte do aluno Rodrigo Claro, 21 anos. “Vamos realizar todo o evento para analisar se ouve realmente o cometimento de excesso nos padrões do curso. Tudo isso será levantado”, conta.

O coronel explica ainda que todos os alunos do curso serão ouvidos e reafirma que será realizada uma apuração isenta. “Ninguém que prestar depoimento sofrerá represália. Vamos apurar se ocorreu de fato crime militar em sua materialidade e autoria”.

Todo o inquérito sobre a morte do aluno deverá durar de 20 a 30 dias. “Vamos tentar concluí-lo o mais rápido possível. Ainda vamos ouvir a instrutora, a tenente Isadora Ledur, que aplicava a disciplina. Ela foi afastada também para que fosse preservada”.

Laudo

O laudo emitido pelo Instituo Médico Legal (IML) não identificou a causa da morte do aluno. Rodrigo foi velado ontem (16), na sede do 1º Batalhão de Bombeiros Militar, no bairro Verdão, e seguiu para sua cidade natal, Tangará da Serra (239 km de Cuiabá). Lá, o velório será até às 7h de quinta (17) e, em seguida, o corpo será levado para Sinop (503 km de Cuiabá) para o sepultamento.

DHPP

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá instaurar inquérito para apurar as circunstâncias da morte do aluno soldado. De acordo com a delegada responsável pelo inquérito Juliana Palhares, familiares e testemunhas serão ouvidos. " As investigações ocorrerão em sigilo. Como em qualquer caso um inquérito será instaurado para que possamos apurar a situação, no entanto, todos os pronunciamentos relativos a isso serão feitos pela titular da delegacia ou pela Diretoria da Polícia Civil.