Corpo de diácono é encontrado no rio das Mortes e levado a Poxoréu

Facebook Diácono Wilton Oliveira morreu na segundo vítima de afogamento em rio

Depois de dois dias de buscas, o Corpo de Bombeiros de Barra do Garças conseguiu resgatar, das águas do rio das Mortes, em Novo São Joaquim (a 488 km de Cuiabá), o corpo do diácono Wilton Oliveira, de 31 anos, que se afogou na segunda (31), quando tomava banho na região da Cachoeira da Fumaça, distrito daquele município. O corpo foi encontrado por volta das 13h30, mas foi confirmado somente no início da noite pelos bombeiros.

Segundo a 1ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros de Barra do Garças, Wilton foi encontrado boiando já bem distante do local onde se afogou, conhecido como pesqueiro do Luiz Fernando, onde tomava banho na companhia de amigos por volta das 18h de segunda. Segundo testemunhas, o diácono tentou atravessar um ponto de correntezas e não conseguiu.

Quatro homens do Corpo de Bombeiros de Barra do Garças se deslocaram para a região da Cachoeira da Fumava para realizar as buscas, embora os amigos tenham tentado encontrá-lo. Depois de quase dois dias os bombeiros conseguiram localizar o corpo de Wilton, que foi encaminhado ao IML de Primavera do Leste para exames de necropsia.

Wilton Oliveira era natural de Poxoréu, e pertencia a Diocese de Primavera do Leste, mas estava de serviço na paróquia de Novo São Joaquim. Ele será sepultado nesta quinta (3) em Poxoréu.

Diácono morre afogado no rio das Mortes; bombeiros fazem buscas