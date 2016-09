Corpo de rapaz que saltou da Ponte Sérgio Motta na quinta é encontrado

O Corpo de Bombeiros localizou o corpo de um rapaz que, aparentemente sob efeito de drogas, como mostra o vídeo que viralizou nas redes sociais, pulou da ponte Sérgio Motta, que liga Cuiabá a Várzea Grande. As buscas pela vítima começaram no inicio da noite de ontem (2), continuaram no final da tarde e seguiram até a metade da tarde de sábado (3).

As equipes chegaram a realizar buscas até na região de Santo Antônio do Leverger (34 km de Cuiabá), mas o rapaz foi encontrado uns 100 metros rio abaixo da ponte Sergio Mota.

Ele mergulhou no rio Cuiabá, por volta das 18 horas, nesta quinta (1).Outros rapazes, também aparentemente sob efeito de drogas, viram o pulo e comentaram enquanto o corpo afundava no rio. Chegou a formar-se um aglomerado na ponte de curiosos. Os bombeiros encerraram as buscas às 17h30. Retornam neste sábado pela manhã.

Confira, abaixo, vídeo que registra a queda do rapaz.