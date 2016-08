Corretor de terras é executado a tiros na BR-070, em Barra do Garças

Facebook Nego Dino foi assassinado em Barra do Garças por dois homens

O corretor de fazendas Dino Batista da Silva, o Nego Dino, 49, residente em Aragarças (GO), foi executado a tiros nesta terça (30), na BR-070, em Barra do Garças. A vítima se deslocava sentido a General Carneiro quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta e alvejado por vários disparos. Uma mulher, cunhada de Dino, também foi atingida.

Segundo investigações preliminares, o piloto da moto teria informado ao corretor que a "carretinha" rebocada pela caminhonete Ford F-250 estava apresentando defeitos e quando Dino reduziu a velocidade do veículo, foi atingido pelos tiros. Três acertaram a vítima, que morreu no local. A mulher foi atingida na região das costas. Outras duas pessoas, incluindo irmão do corretor, que estavam no veículo saíram ilesas.

Nego Dino era bastante conhecido na região de Barra do Garças pelo envolvimento na venda de terras, porém, tinha um histórico de problemas envolvendo grilagens, inclusive, áreas urbanas, como ocorreu no final do ano passado em Aragarças, quando liderou a invasão de uma área pertencente ao município. Recentemente, ele havia registrado uma ocorrência envolvendo um acerto de contas sobre área de terras.

Embora tenha ocorrido em uma BR e a ocorrência registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homicídio, seguido de tentativa de homicídio, será investigado pela 2ª Delegacia Judiciária de Polícia Civil, da cidade. O delegado Antônio Moura será o responsável pelo inquérito.

A cunhada de Dino e o irmão serão ouvidos como testemunhas. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de crime de pistolagem. Não há nenhuma pista dos autores, que estavam de capacete.

Além de trabalhar com corretagem, Nego Dino se tornou conhecido também por promover festas de peão em Aragarças.