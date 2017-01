Corrida de Reis vai alterar o tráfego em ruas e avenidas de Cuiabá e VG

Reprodução No domingo, dia da prova, Avenida Beira Rio, entre Ponte Sérgio Motta e o Porto, fica toda interditada

Trechos de avenidas e ruas de Cuiabá e Várzea Grande, na região metropolitana da capital, devem ser interditados para a realização da 33ª Corrida de Reis, considerada uma das principais provas de rua do Brasil. Neste domingo, dia 8 de janeiro, mais de 15 mil corredores irão se reunir nas ruas de Cuiabá e Várzea Grande.

O percurso é de 10 quilômetros com largada próximo a Ponte Sérgio Motta, em Várzea Grande, e chegada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (CPA), em frente à Praça das Bandeiras, em Cuiabá.

Em Várzea Grande, a Avenida Doutor Paraná, no sentido Várzea Grande/Cuiabá, será interditada a partir das 8h deste sábado (7) até o meio-dia de domingo. Vão ocorrer outras interdições: na Alameda Júlio Müller, nas proximidades a rotatória: das 4h até as 12h de domingo.

Na Avenida da FEB, sentido Várzea Grande/Cuiabá, próximo ao Viaduto da Ponte Velha: das 4h até meio-dia de domingo. Os motoristas são orientados a desviar pelas pontes Júlio Müller, no Porto, usando a FEB, ou a Ponte Nova, seguindo pela Avenida Miguel sutil, Barão de Melgaço ou pela Rodovia Mário Andreazza.

Em Cuiabá, o bloqueio ocorre na Avenida do CPA entre as proximidades do shopping até a Praça das Bandeiras. O desvio pode ser feito pela Avenida Juliano Costa Marques, ou pelo Centro Político Administrativo.

No domingo, dia da prova, a Avenida Beira Rio, entre a Ponte Sérgio Motta e o Porto, estará toda interditada. A interdição segue ainda na Avenida da Prainha. A avenida do CPA estará liberada no sentido Bairro/Centro entre o shopping e a Avenida Mato Grosso.

Segundo os organizadores, o percurso da prova será liberado no domingo até meio-dia. Já os pontos da largada e da chegada serão liberados até 17h.