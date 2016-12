COT do Pari se torna ponto de uso de droga e foco de dengue fotos e vídeo

COT do Pari, que deveria ser entregue em 31 de maio de 2014, está completamente abandonado, cheio de infiltrações, alagamentos, paredes rachadas, pisos quebrados, portas tiradas e paredes derrubadas; 3 mil assentos estão ao relento

Inacabado, exalando mau cheiro e cheio de fezes espalhadas ao longo dos 52 mil metros quadrados do Centro Oficial de Treinamento da Barra do Pari (COT do Pari), o espaço é um exemplo claro do péssimo uso do dinheiro publico. Localizado em Várzea Grande, ele que inicialmente foi projetado para ser centro de treinamento para as seleções durante a Copa do Mundo de 2014, atualmente serve de ponto de encontro para os viciados em drogas e até ponto estratégico para criminosos que roubam veículos escondê-los em meio ao matagal que cresce mais a cada dia.

A reportagem do esteve no local e passeou durante 1 hora pela obra que está orçada inicialmente em R$ 25,5 milhões. O COT, que deveria ter ficado pronto em 31 de maio de 2014, hoje está completamente abandonado, cheio de infiltrações, alagamentos, paredes rachadas, pisos quebrados, portas tiradas e paredes derrubadas por “moradores”, que ficam no escuro, pois as fiações, não existem mais. Foram todas roubadas, conseguiram inclusive levar as lâmpadas dos dois refletores, o que deixa a situação ainda pior.

Na parte interna da obra, no segundo piso, podemos notar que, com as últimas chuvas, a área ganhou novos moradores, o indesejado aedes aegypti, como mostra o vídeo abaixo.

Os três mil assentos dobráveis e flexíveis estão ao relento, tomando sol e chuva. As numerações não existem mais. Numa parte do que seria a cobertura que foi levantada apenas a armação, atualmente só tem o pilar, pois o resto foi derrubado e nem está mais pelo terreno. Na outra, não se colocou a estrutura, que se encontra amontoada do lado de fora. Vândalos já furtaram janelas, cabos e até as traves do gramado, que mais parece um pasto devido à falta de manutenção.

Segundo o único segurança que fica no local, que nem arma tem, ele e um companheiro fazem rodízio para tentar “cuidar” do local. “Me tranco lá em cima, porque quando chegam os caras que são viciados, eles ficam do gramado me gritando e chamando para briga”, conta enquanto pede para não ser identificado. Mas ele afirma que tem quase um ano que ninguém aparece no local. “Está completamente abandonado. Na verdade, estou mentindo, tem três cachorros que ficam aqui”, afirma.

O Consórcio do Pari, que tem a Engeglobal como uma das integrantes, abandonou a obra. A assessoria de imprensa da secretária estadual de Cidades (Secid) esclarece que o atual titular da pasta, Wilson Santos (PSDB), quer retomar a construção e, inclusive, tem realizado diversas reuniões com a Engeglobal para negociar o retorno.

Outro detalhe é que um dos objetivos do secretário é incluir o COT nos Termos de Ajustamento de Gestão (TAGs) entre o Governo Estadual e o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE/MT) que já foi protocolado junto ao TCE e aguarda somente a apreciação.

Ação judicial

Para complicar ainda mais o imbróglio, o dono do terreno, o agropecuarista José Carlos Corrêa Ramos quer “revogar” a doação e quer de volta a área de 10 hectares. Ele que havia doado o terreno ao Estado em 2011 para a construção do COT, acionou a Justiça e move uma ação para reaver o terreno.

O produtor rural pleiteia a reversão do ato de doação e argumenta que a área não serviu para o que foi planejado, ou seja, para a instalação do Centro de Treinamento Oficial que deveria atender as seleções que jogaram em Cuiabá na Copa de 2014. Na ação, ele ressalta que o Estado descumpriu os termos e condições impostas na doação. O espaço de 10 hectares está registrado sob a matrícula nº 76.539 no Registro de Imóveis (RGI) de Várzea Grande.

O antigo dono do imóvel pede na ação que a Justiça condene o Estado a indenizar todas as despesas cartorárias, taxas e impostos incidentes no imóvel até final registro da reversão. Ele pleiteia, ainda, uma indenização pelos danos à imagem do de José Carlos Ramos em valor que deverá ser arbitrado pelo magistrado responsável pelo processo.

Obra

A construção teve início em outubro de 2013 e deveria ser concluída em maio de 2014, um mês antes dos jogos da Copa do Mundo. Em 2013, a obra de R$ 25,5 milhões teve o valor do contrato aditado em R$ 1,3 milhão elevando o custo para R$ 26,8 milhões. Quase 3 anos depois, o projeto passou a valer R$ 31,7 milhões, segundo informações dadas em 2015 pela Secopa, devido aos aditivos concedidos ao Consórcio do Pari.

