Cresce número de estagiários com mais de 40 anos no Poder Judiciário

Reprodução Aumenta número de estagiários no Poder Judiciário com mais de 40 anos

O índice de candidatos a vagas de estágio com mais de 40 anos cresceu 21% em 2016 se comparado ao ano anterior. De 2014 para 2015 foi registrado aumento de 15%. Esse é tido como um novo fenômeno no mercado de trabalho. Para se ter ideia, em Mato Grosso 6,5 mil pessoas realizaram o processo seletivo do Poder Judiciário, sendo 224 acima dos 40 anos. Destes, 44 foram aprovados.

Um destes exemplos é Osmar José Arruda da Costa, que cursa o 6° semestre da faculdade de Administração na UFMT. Ele foi aprovado em 2º lugar no último concurso, realizado em agosto, e atualmente presta serviço no setor de controle de materiais destinados às comarcas do Estado no Departamento de Material e Patrimônio do Tribunal de Justiça.

“Iniciar uma faculdade e ingressar no Tribunal de Justiça como estagiário foi uma realização muito agradável. Fui incentivado pela minha mãe, esposa e professores a lutar pelo objetivo e vejo, nessa experiência, uma forma de crescer profissionalmente”, conta Osmar, que trabalhou 32 anos no ramo da construção civil.

Segundo o coordenador de recursos humanos do Tribunal de Justiça, Carlos Campello, esse novo perfil de aprendiz mostra que as pessoas estão buscando cada vez mais qualidade de vida. “Há várias razões que explicam esse fato. Um deles é o sonho de se formar no curso desejado e que, por trabalharem desde cedo, não tiveram a oportunidade de realizá-lo. E também uma tentativa para buscar melhores empregos, se realocando no mercado de trabalho com novas qualificações”.

Campello também diz que o intercâmbio com um estagiário que tenha mais experiência pode ajudar o trabalho. “Esses profissionais, por terem maior bagagem, têm conhecimento técnico e educacional que enriquecem e até facilitam os serviços”.

O processo seletivo para estagiários do Poder Judiciário é realizado anualmente dependendo das vagas ofertadas. Para concorrer no ensino superior, o candidato deve cursar o 3º semestre da faculdade de Direito ou 2º semestre para os demais cursos disponíveis. No ensino médio, o postulante deve estudar no 2º ano. (Com Assessoria)