Criança é localizada em padaria após entrar por engano em ônibus escolar

Reprodução Menino de 4 anos teria entrado em um ônibus escolar por engano em Sorriso

Uma criança de quatro anos entrou por engano em um ônibus na manhã dessa segunda (13), na escola Gente Sabida no bairro Jardim Carolina, em Sorriso. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela mãe, ela teria deixado o menino e dito à direção da escola que o buscaria no final da aula. Entretanto, ao chegar por volta das 11h30 a criança não estava lá. A mãe e a professora foram até uma rádio local para anunciar o desaparecimento.

Ocorre que, por conta da movimentação, a criança entrou na fila e embarcou no único ônibus que passa na escola. O menino desceu em um ponto próximo a uma panificadora, cerca de três quadras da unidade escolar. Ao perceber que a criança estava perdida, uma moradora a encaminhou até o estabelecimento. Devido ao ouvir o anúncio na rádio, o proprietário da panificadora ligou para o Conselho Tutelar.

Ao ser questionada sobre uma pessoa responsável para cuidar das crianças na saída do colégio, a assessoria da secretaria municipal de Educação informou que há um senhor que fica no portão, contudo, a criança estava na fila para entrar no ônibus e pelo fato de ser o primeiro dia de aula, não era de conhecimento de todos que a mãe buscaria o menino.

A secretaria explicou também que já foram tomadas as providências necessárias. A direção acompanhou a mãe até a delegacia para registrar a ocorrência e o garoto já foi transferido para uma creche municipal do Jardim Bela Vista, que fica próxima a sua residência. Na creche as crianças somente são liberadas quando um familiar responsável vai buscá-las na porta da sala de aula.