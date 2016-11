Crianças assaltam residência e são pegas pela Polícia Militar em Sorriso

. Crianças apreendidas ao furtarem casa em Sorriso e levadas ao Conselho Tutelar

Uma criança de 7, outra de 9 e duas de 12 anos foram conduzidas pela Polícia Militar para o Conselho Tutelar após serem flagradas furtando produtos de uma residência no bairro Jardim Amazonas, em Sorriso. A ocorrência foi registrada na noite dessa sexta (18).

Segundo o comandante da PM em Sorriso, major Jorge Almeida, a denúncia partiu da proprietária da casa. Ela relatou, em boletim de ocorrência, que as crianças arrombaram a janela e pegaram celulares, objetos pessoais e aproximadamente R$ 300.

Os objetos furtados foram recuperados e as crianças encaminhadas para o Conselho Tutelar.

Como são menores de 12 anos, as quatro foram entregues aos pais e receberão acompanhamento do Conselho Tutelar e devem ser encaminhadas para atendimentos no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), de Sorriso.