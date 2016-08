Cuiabá é cidade mais habitada em MT; Araguainha queda populacional

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou ontem (30) as estimativas populacionais entre 2015 e 2016 e Mato Grosso atingiu 3.305.531, segundo dados divulgados. A estimativa anterior, lançada em 2015, era de 3.265.486 de habitantes. A pesquisa apontou as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2016. A estimativa é que tenha no Brasil 206,08 milhões de habitantes.

Conforme os dados divulgados, a população estimada de Cuiabá aumentou entre o ano passado e este ano, passando de 580.489 para 585.367 habitantes. Em Várzea Grande, na região metropolitana, também houve aumento, sendo de 268.594 para 271.339. Os números fazem com que a chamada Grande Cuiabá tenha 856.706 habitantes.

O município de Araguainha (a 471 km da Capital), considerado com a menor população do Estado, 'encolheu' ainda mais, segundo o instituto: em 2015 eram 976 habitantes, enquanto em 2016 passou a habitar 953 pessoas. Ele é a terceira cidade com menos de 1,5 mil habitantes moradores, ficando atrás apenas de Serra da Saudade (MG) com 815 habitantes e de Borá (SP) com 838.

Sorriso também teve um aumento populacional significativo, passou de 80.298 para 82.792 pessoas. Já Sinop saiu dos 129.916 habitantes para 132.934. Outra cidade que cresceu consideravelmente é Tangará da Serra, há um ano tinha 94.289 habitantes e agora chega a 96.932. Rondonópolis apresentou alta de 215.320 habitantes para 218.899. E Primavera do Leste de 57.423 para 58.370 habitantes.

Lucas do Rio Verde saltou de 57.285 habitantes para 59.436, um aumento de 3,75%. Nova Mutum registrou o segundo maior aumento de 3,69%, de 39.712 habitantes para 41.178. O Brasil soma 206,1 milhões de habitantes com uma taxa de crescimento de 0,80% entre 2015 e 2016, um pouco menor do que a calculada entre 2014 e 2015 (0,83%).

São Paulo é o município mais populoso do país, com 12,0 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,5 milhões), Brasília e Salvador (cerca de 2,9 milhões de habitantes cada). 17 municípios brasileiros possuem população superior a 1 milhão de pessoas, somando 45,2 milhões de habitantes ou 21,9% da população total do Brasil.