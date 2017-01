Cuiabá faz matrículas informatizadas e familiares dormem em filas em VG

Enquanto Cuiabá recorreu à informatização para matrículas nas escolas municipais e creches, Várzea Grande ainda sofre com as filas. Um exemplo disso é a Escola Municipal de Educação Básica (EMEIB) Rita Auxiliadora de Campos Cunha, localizada no Bairro Mapim. Pelo menos 100 pessoas dormem na instituição de ensino na luta por conseguir realizar a matrícula dos filhos.

Ao longo da fila instalada no local desde a última quinta (5) estão pais, tios e amigos de familiares que tentam "segurar" uma vaga. Tem até pessoas que fazem o famoso “bico”, e recebem de algumas mães que trabalham e não podem ficar na fila.

Para as que podem, o martírio começou na quinta, quando circulou a notícia de que iniciariam as matrículas para os novos alunos. O problema é que só existem 68 vagas, entre 1ª, 2ª e 4ª séries, e para os demais não há vagas.

Jaqueline da Silva, de 27 anos, busca matricular a filha Isabela na 2ª série, que tem somente oito vagas. Recentemente ela teve a pequena Melissa, e mesmo com uma filha recém-nascida dorme no local. “Esta é a melhor escola da região, a minha filha tem 7 anos, e quero tirá-la da antiga escola. A Rita (escola) é bem perto de casa, o ensino é bom e espero conseguir matriculá-la”, conta a mãe que conseguiu pegar a última senha.

A secretária da unidade escolar, Elizete Dutra, esclarece que a inscrição será realizada somente amanhã (11), mas que mesmo os pais sabendo disso, decidiram acampar no local. “Colocamos cartazes informando quantas vagas serão abertas e o dia para que fossem realizadas as incrições. Mesmo assim eles decidiram por virem para cá desde a semana passada. Com isso decidimos abrir a escola para eles. Isso também é uma determinação da secretaria municipal, não deixar nenhum pai ao relento”.

A babá Jucélia Ramos, de 30 anos, relata que chegou na escola no sábado (7), à noite, e está em 40º lugar. Como existem 45 vagas para a 1ª série, o sobrinho de 6 anos deve conseguir ser matriculado. “Eu e minha mãe quem cuidamos dele, como ela é idosa estamos revezando para que ninguém fique muito cansado. Hoje inclusive até faltei ao serviço”, pondera.

Para evitar esse problema com faltas, Rosangela Tenório, de 34 anos, segura o lugar para a irmã que não pode faltar ao emprego. “Consegui vaga para meu filho há 2 anos. E neste estou em busca de vagas para o sobrinho de 6 anos”.

De acordo com o secretário de Educação de Várzea Grande, Silvio Fidelis, as rematrículas foram realizadas entre 3 e 13 de dezembro passado. “Agora estamos com as matrículas abertas para os novos alunos. Essas filas ocorrem, não por falta de vagas, mas porque os pais querem disputar vagas em determinadas unidades”, explica ao .

Fidelis enfatiza que no até a próxima segunda (16) todo esse processo terá sido concluído e, assim, poderá saber onde sobrou vagas para que alunos sejam remanejados. “Não estamos com problemas de vagas. Nós temos oito mil vagas na rede, e foram abertas três mil. Ninguém ficará sem matricular o filho", conclui.

Atualmente o município conta com 48 unidades escolares denominadas urbanas, 19 centros infantis, 12 escolas de campo e um centro especializado. Para 2018, pelo menos, 14 escolas serão construídas e uma obra foi retomada.

Em Cuiabá

O período para confirmação de pré-matrículas nas unidades educacionais de Cuiabá tiveram início em 30 de novembro e seguiram até 2 de dezembro. As rematrículas dos alunos de unidades educacionais da rede municipal foram feitas entre os dias 5 a 7 de dezembro. Já a matrícula para alunos ocorreram em 13 de dezembro.

Os alunos que não conseguiram efetivar a vaga no período estabelecido tiveram que se cadastrar via telefone, pelo 0800-646-2003. A demanda atual na Capital é de mais de 30 mil crianças, mas o município consegue atender a pouco mais de 30% desse grupo. A rede municipal atende 19,2 mil alunos na educação infantil, sendo 8,7 mil alunos na creche (0 a 3 anos) e as demais na pré-escola (4 e 5 anos), 29 mil no ensino fundamental e 1,6 mil na educação de jovens e adultos.

Modernização

A secretaria de Educação de Cuiabá (SME) inicio um processo de modernização nas matrículas para alunos novos nas 51 creches e nos 17 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Em breve, os pais não precisarão mais sair de casa para matricular o filho. Isso será resolvido facilmente pelo celular, tablet ou computador.

De forma inédita na história do município, as solicitações de matrículas serão realizadas pela internet, para este ano letivo. O período de “Solicitação da Matrícula Web” será de 23 a 26 de Janeiro, sendo nos dias 23 e 24 para as Regionais Norte e Leste, e dias 25 e 261 para as Regionais Sul e Oeste. As datas e os detalhes de como funcionará o processo constam na Portaria nº 2/2017/GS da pasta, publicada nesta terça (10), no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado (TCE). (Confira aqui a íntegra da Portaria)