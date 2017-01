Cuiabana Ana Clara é comparada a Maysa por jurados no The Voice Kids

A pequena cuiabana, Ana Clara, de 11 anos, foi a primeira a se apresentar no The Voice Kids deste domingo (22), programa exibido pela Rede Globo. Nos primeiros segundos da música Cry me a River, de Arthur Hamilton, a jovem cantora fez com que todos os jurados virassem as cadeiras, se tornando a terceira mato-grossense a integrar a disputa. Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e a dupla sertaneja Victor e Leo acompanharam atentos cada nota.

Reprodução Ana Clara, de 11 anos, cantou a música Cry me a River, e encantou os jurados do The Voice Kids

Ao final da apresentação, após perguntar o nome, a idade e a cidade de Ana, Ivete disse: “Adoro Cuiabá. Olha, Clarinha, você sentiu cada nota da canção e o que ela diz. Tem um lamento, tem uma história a se contar e você entrou nessa onda. Embora tenhamos virado e lhe trazendo essa surpresa, você não abriu mão dessa surpresa, mas não perdeu em momento nenhum o contato com a emoção da canção. Engraçado que me ocorreu Maysa, ela cantava assim, sentindo a música, sofrendo a cada compasso dentro da música. E gostei de tudo”, comentou.

Ana respondeu com um tímido “obrigada” e recebeu nova leva de elogios, desta vez de Victor Chaves. “Clara, agradeço aqui, o momento que você nos propiciou de uma arte de alto nível e de uma interpretação irretocável”, declarou o cantor.

Em seguida, foi a vez de Brown rasgar elogios à garota. “Todos os elogios que possamos tecer ao seu talento serão poucos. Cantar desta forma demonstra muito, né, de que você nasceu para estar nesse lugar. E mais ainda, para ser muito grande, sobretudo diante dos olhos de Deus, porque é Deus que dá o dom e que talento e que Ele te mantenha assim e cubra sempre a você”.

Na sequência, Victor perguntou quais as referências musicais de Ana, que elencou, sem titubear, Tom Jobim, Adele e Chico Buarque. “Até gostando ela está gostando direito”, brincou Ivete.

No momento de escolher qual time integrar, a pequena cantora encontrou um jeito doce de rejeitar os demais. “Eu amo todos vocês, mas hoje eu fico com a Ivete”. “Você é do meu time, mas todo mundo vai apreciar os grandes espetáculos que você vai trazer para esse palco. Vai lá correr para mãe e para o pai que devem estar loucos. Vai lá, mulher, boa sorte”, disse Ivete após abraçá-la.

Nos bastidores, com os olhos marejados, Ana disse estar muito emocionada, apesar da calma no palco. “Não sabia que tudo isso iria acontecer. Para mim foi ótimo”, declarou. Maysa Matarazzo foi uma cantora, compositora e atriz brasileira, que viveu entre os anos de 1936 a 1977.

MT no The Voice

Além de Ana Clara, também estão na disputa as mato-grossenses Franciele Fernanda, de Araputanga, e Júlia Paz, de Sorriso. A primeira a se classificar foi Franciele Fernanda. Ela também fora a primeira a se apresentar para o júri formado pelos cantores/compositores Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e a dupla Vitor & Leo, além de ser a primeira a ter as cadeiras viradas para si, no último dia 8.

No domingo (15), foi a vez de Júlia Paz, de Sorriso. Ela cantou Casinha Branca, composição de Gilson Vieira da Silva (o Gilson), Joran e Marcelo, gravada pelo primeiro em 1971, e agradou de primeira o produtor, cantor e compositor baiano Carlinhos Brown, que virou momentos depois de ela começar a cantar. Ela podia escolher em qual time estaria, decidiu por Brown mesmo.

Meninas de Sorriso e Araputanga fazem bonito no The Voice Kids