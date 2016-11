Cuiabanos vão às ruas no próximo domingo contra anistia ao caixa 2

Arquivo Rdnews Líder do movimento Vem pra Rua, Junior Macagnam, explica que a manifestação será nos mesmos moldes das anteriores, que pediam o impeachment da ex-presidente Dilma e o fim da corrupção

Os cuiabanos vão às ruas no próximo domingo (4 de dezembro), a partir das 17h, na praça Oito de Abril (em frente ao Choppão). O intuito é manifestar indignação acerca do projeto de anistia do caixa 2 e apoiar a continuidade das investigações da Lava Jato, assim com aprovação do projeto que prevê as 10 medidas de combate à corrupção, entre elas, a tipificação do crime de caixa 2.

O membro do movimento Vem pra Rua, Junior Macagnam, explica que a manifestação será nos moldes das anteriores, que pediam o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e pelo fim da corrupção. Segundo o ativista, as pessoas poderão levar suas bandeiras, cartazes com suas reivindicações. “O momento atual exige que nos manifestemos. Convido a todos para que compareçam”, afirma.

Apesar do movimento ter realizado a última manifestação apenas em julho, Júnior explica que os protestos continuam por meio das mídias sociais. Ele exemplifica com o adiamento da votação de anistia do caixa 2. “O trabalho não parou, está intenso nas mídias sociais. O fato de não estarmos na rua não quer dizer que não estamos trabalhando”, sustenta.

Júnior lembra ainda que a bandeira do movimento sempre foi combate à corrupção. E que após a comprovação das pedaladas pelo TCU, o pedido de impeachment também foi colocado na pauta. “Não somos a favor de A ou B. Para gente, pau que bate em Chico bate em Francisco”, ressalta.

A divulgação do evento, realizado pelos movimentos Vem pra Rua e Muda Brasil, será realizada por meio das mídias sociais, panfletagem e imprensa. O ativista afirma que não há uma estimativa de público. No entanto, lembra que na última manifestação em que teve uma semana para organizar, em dezembro do ano passado, foram às ruas cerca de 4 mil manifestantes.

Anistia caixa 2

O caixa 2 consiste na prática de um candidato ou partido receber doações de campanha e não declará-las à Justiça Eleitoral. Pelas regras vigentes, o ato não é crime e a pessoa que adota esse tipo de prática só pode ser condenada, por exemplo, por lavagem de dinheiro.

A anistia seria apresentada juntamente com o pacote de medidas de anticorrupção, proposta pelo Ministério Público Federal (MPF). Caso a anistia seja aprovada, os parlamentares envolvidos na Lava Jato, por prática de caixa 2, por exemplo, não poderiam ser penalizados. A votação já foi adiada por duas vezes na Câmara Federal.