Curto circuito em fritadeira causa incêndio em lanchonete em Cuiabá

Eduarda Fernandes Incêndio na lanchonete “Chiquinho Coxinhas”, localizada na rua Cândido Mariano

Um curto circuito em uma fritadeira causou incêndio na lanchonete “Chiquinho Coxinhas”, localizada na rua Cândido Mariano, em Cuiabá, no final da manhã desta quinta (19). Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados para conter as chamas e isolaram a área.

Uma funcionária estava no local quando o incidente começou, mas não se feriu. O local foi tomado por uma densa fumaça branca, que invadiu as ruas no entorno do estabelecimento e causou a interdição temporária do comércio próximo.

Bombeiros, PM e Defesa Civil isolaram a frente da loja Música e Eletrônica, que fica atrás do ponto de ônibus localizado próximo à esquina da avenida Tenente Coronel Duarte, conhecida como avenida da Prainha, com a avenida Getúlio Vargas. Os profissionais utilizaram a escada que dá acesso à sede do Alcoólicos Anônimos para conter as chamas pelos fundos do local onde o incêndio teve início.

O chegou a conversar com o proprietário do estabelecimento identificado apenas como Francisco, que chegou ao local minutos depois, mas não quis gravar entrevista. Três viaturas da PM e dois caminhões dos bombeiros atuaram no combate ao fogo. Várias pessoas que transitavam pela região se aglomeraram para acompanhar a situação.