Isabella Pinheiro/Gshow Júlia, Lara e Maria Vittoria cantam música escrita por Brown em etapa do The Voice Kids

A cantora mirim Júlia Paz, de Sorriso, fez a segunda apresentação no programa The Voice Kids, neste domingo (19), na fase das “batalhas” e continua no páreo. Ela cantou “Amor, I Love You”, da cantora Marisa Monte com as concorrentes Lara Valente e Maria Vittoria.

A música é de autoria do técnico Carlinhos Brown, que elogiou as três participantes, mas escolheu Júlia para seguir no programa. A sorrisense se apresentou pela primeira em 15 de janeiro. A adolescente de 14 anos cantou “Casinha Branca”, composição de Gilson Vieira da Silva (o Gilson), Joran e Marcelo, gravada pelo primeiro em 1971, e agradou de primeira o produtor, cantor e compositor baiano Brown, que virou momentos depois de ela começar a cantar, tomando-a para o time.

Além de Júlia, a primeira a se classificar foi Franciele Fernanda, nascida em Araputanga (a 340 km de Cuiabá) e hoje morando num bairro da periferia do Rio de Janeiro. Ela também foi a primeira a se apresentar para o júri formado pelos cantores/compositores Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e a dupla Vitor & Leo, além de ser a primeira a ter as cadeiras viradas para si, no último dia 8 (no programa, os três avaliadores – a dupla conta como um só, pois ocupa a mesma poltrona – ficam de costas para quem se apresenta e só se viram se “aprovarem” o artista).

A pequena cuiabana, Ana Clara, de 11 anos, também se classificou. Ela se apresentou em 22 de janeiro. Nos primeiros segundos da música Cry me a River, de Arthur Hamilton, a jovem cantora fez com que todos os jurados virassem as cadeiras, se tornando a terceira mato-grossense a integrar a disputa. Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e a dupla sertaneja Victor e Leo acompanharam atentos cada nota.