Defensoria ajuda irmãs Xavante para reconhecimento de união estável

Uma ação inédita foi interposta pela Defensoria Pública de Barra do Garças e a Procuradoria Federal Especializada junto à Funai, para que a Justiça reconheça a união estável pós-morte de duas irmãs indígenas com um índio, todos da etnia Xavante, já falecido. A medida visa garantir o pagamento de pensão alimentícia aos filhos, que ainda são menores de idade.

Assessoria Defensoria Pública entra com ação para reconhecimento de irmãs Xavante com índio falecido

As irmãs Maria Lucina Peranhinari Wawemra e Alice Pehiriwe Wawemra mantinham união estável pública com o indígena Fortunato Tseremeiwa e, do relacionamento, nasceram 10 filhos, cinco de cada esposa. Todos ainda são menores, mas já estão recebendo pensão por morte, contudo, a ação era uma necessidade.

Segunda a defensora pública, Lindalva de Fátima Ramos, a união estável plúrima é culturalmente admitida na etnia Xavante e as duas famílias conviviam de forma harmônica na aldeia. Entretanto, com o falecimento de Fortunato, surgiu a necessidade da declaração de união estável em razão da existência de pensão por morte, uma vez que ele trabalhava na Funai.

"Essa medida era necessária para garantir a sobrevivência dos filhos que ainda são menores. Caso a ação não fosse interposta de imediato, ocorreria a suspensão do benefício assim que os filhos completassem a maioridade civil”, explica a defensora.

A ação foi proposta pelo procurador da Funai, Rogério Vieira Rodrigues, no último dia 15. Segundo ele, a parceria com a Defensoria Pública representa um avanço significativo de acesso à Justiça pelos indígenas das etnias que residem em Barra do Garças. “Hoje em dia as nossas famílias não são apenas as tradicionais, admitindo-se vários outros modelos, e, dentre eles, existe o de união estável plúrima, que é o caso das indígenas de etnia Xavante, aqui mencionadas”, destaca. (Com Assessoria)