Defesa Civil alerta que chuva intensa segue até 3ª e previne a população

O sargento José Bruno de Souza Filho, gerente de monitoramento da Defesa Civil estadual, afirma que a população ribeirinha da Capital deve se atentar ao nível do rio Cuiabá periodicamente. Hoje o nível está em quase 7 metros e a cota de alerta é de 8,5 metros, sendo que o normal são 5,87 metros.

Segundo o sargento, numa escala de zero a 10 o risco em Cuiabá de inundação é seis. No entanto, Bruno ressalta que ainda falta muito para que haja estado de alerta. “Estamos em estado de atenção, por enquanto. Mas se as coisas seguirem a previsão, com muita chuva, aí sim daremos alerta para os órgãos competentes, como Corpo de Bombeiros”, explica ao .

A orientação dada às pessoas que moram em áreas de risco é que observem o nível do rio todos os dias e se preparem para subir os móveis, caso a água suba rapidamente, a fim de evitar prejuízos. O sargento também destaca que para este período está chovendo mais do que nos anos anteriores.

Segundo ele, isso ocorre devido à área de alta pressão estacionada sobre a Bolívia, chamada pelos meteorologistas de Alta da Bolívia, que se junta com os ventos úmidos e quentes da Amazônia e resulta no acúmulo de chuva em todo o país.

Neste sentido, Bruno diz que a tendência é que chova intensamente em Cuiabá até a próxima terça (21), depois até o final do mês de forma intermitente e, então, voltará ao normal. O sargento lembra da situação que ocorreu no final de semana em Campo Novo dos Parecis, quando choveu 300 milímetros em menos de 48h e inundou a cidade. Na ocasião, cerca de mil residências ficaram alagadas.

Várzea Grande

As fortes e recentes chuvas que atingem várias regiões de Várzea Grande, fizeram com que a coordenadoria da Defesa Civil iniciasse ação de monitoramento nos 13 córregos que cortam o município. O objetivo é emitir alerta às comunidades próximas aos córregos em decorrência de possíveis alagamentos.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet), a previsão climática para os próximos 13 dias indica chuvas na categoria acima do normal para Mato Grosso. Segundo o coordenador da Defesa Civil, major Edno Barbosa, os córregos estão localizados em áreas baixas e de várzeas, o que em volumes expressivos de chuvas os alagamentos são inevitáveis.

Os córregos que estão sendo monitorados são: do Jacaré (região da lagoa do jacaré, próximo ao bairro Parque do Lago), do Traíra (bairro Jardim Paula II); do Piçarrão (bairro Capela do Piçarrão); General (bairro Jardim dos Estados); Onça (bairro Mapim); Pirineu (bairro Pirineu); Água Limpa (bairro Água Limpa); Formigueiro (bairro Formigueiro); Hélio Ponce (bairro Hélio Ponce); Alameda (bairro Alameda); da Manga (bairro da Manga), e ainda os córregos Santa Clara e Feb. A Defesa Civil informa que em caso de emergência, os números 0800 646 31 90 e 153 devem ser acionados pela população.