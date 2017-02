Defesa Civil vai ao Araguaia apurar estragos provocados pelas chuvas

Duas equipes técnicas da Defesa Civil de Mato Grosso chegam, nesta quarta (22), a Porto Alegre do Norte e Canabrava do Norte para realizar os primeiros levantamentos da real situação dos estragos pelas chuvas, na região do Norte Araguaia. As equipes serão responsáveis por avaliar se existem casos para a decretação de estado de emergência.

Segundo o major BM Washington Duarte, coordenador de Resposta e Reconstrução da Defesa Civil, ainda é prematuro apontar quantos municípios poderão entrar em caráter de emergência. “A informação que recebemos das prefeituras e da Associação dos Municípios do Araguaia é que a situação é grave, mas é preciso uma avaliação dos nossos técnicos”, diz ao .

Além dessas duas primeiras equipes, outras duas desembarcarão até o final de semana para os danos provocados pelas chuvas em Vila Rica, Santa Terezinha, São Félix do Araguaia, Santa Cruz do Xingu, Luciara e Novo Santo Antônio. Os prefeitos desses municípios requisitaram a presença da Defesa Civil para avaliar in loco os problemas causados.

“A partir desses levantamentos poderemos afirmar se a cidade poderá decretar estado de emergência. Tudo é feito com base em documentos emitidos pelos nossos técnicos. A secretaria-adjunta de Proteção e Defesa Civil está à disposição das prefeituras para auxiliar no que for possível e, se for o caso, medidas serão tomadas para amenizar a situação dos municípios”, explica.

Sem estradas

Desde a semana passada, com as chuvas que estão caindo na região, à maioria dos municípios do Norte Araguaia estão enfrentando dificuldades na locomoção. Rios estão transbordando, estradas estão intransitáveis, atoleiros dificultam a passagem de veículos e cidades estão praticamente isoladas, como são os casos de Santa Terezinha, São José do Xingu e Santa Cruz do Xingu, servidas pelas rodovias MT-322 e 430, que estão intransitáveis.

Caminhões que ainda arriscam passar pelas estradas da região ficam atolados e motoristas auxiliados por tratores para a retirada dos atoleiros.