Defesa quer Arcanjo em MT e critica governo por alegar falta de estrutura

O prazo de permanência do ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro, no presídio de segurança máxima na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Mossoró (RN) venceu em 29 de agosto. Na semana passada, a Vara de Execução Penal de Mato Grosso solicitou que o detento permaneça por mais um ano no local. Desta forma, Arcanjo espera somente a decisão do juiz da Segunda Vara Federal do Rio Grande do Norte, Walter Nunes, para saber se pode voltar para o Estado ou não.

Gilberto Leite/Rdnews Defesa de Arcanjo, Paulo Fabrini critica fato de o governo pedir para que réu fique longe de MT

Em entrevista ao a defesa de João Arcanjo, Paulo Fabrini, explica que solicitou a volta dele para Cuiabá por não haver fato novo para justificar mais uma prorrogação em penitenciária de segurança máxima. Sustenta ainda que ele nunca cometeu desvios de conduta carcerária. “É um absurdo que ao longo de oito anos o governo não tenha condições de custodiar o Arcanjo, especialmente quando o governador deste Estado foi o responsável pelo pedido de prisão dele”, afirma o advogado se referindo ao governador Pedro Taques, responsável pelas investigações - quando era procurador da República - que incriminaram Arcanjo.

Dessa forma a defesa entende que até o juiz julgar o pedido o réu está de forma ilegal há 15 dias no presídio de Mossoró.

O pedido de permanência atende a uma solicitação feita pelo Estado, por meio da secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), encaminhada à Justiça Federal de Mossoró. Esta é a 9ª vez que o governo pede a permanência do ex-bicheiro em outro Estado. A unidade nordestina é a terceira penitenciária de segurança máxima na qual João Arcanjo cumpre pena. As duas anteriores foram as de Campo Grande (MS) e de Porto Velho (RO). “O sistema prisional de Mato Grosso é frágil e está superlotado, o que não seria seguro graças à periculosidade do acusado e ao possível tráfico de influência que ele poderia exercer sobre os outros detento”, diz trecho da solicitação do governo.

João Arcanjo foi preso em 2003 no Uruguai, acusado de ser o chefe do crime organizado em Mato Grosso. Ele já foi condenado por crimes financeiros e três assassinatos emblemáticos, entre eles o do empresário Sávio Brandão, dono do jornal Folha do Estado, e ainda responde por outros homicídios. Caso volte para Mato Grosso, Arcanjo deverá ser levado à Penitenciária Central do Estado, que está superlotada: tem capacidade para 850 presos, mas atualmente tem mais de 2 mil.

Também usa como argumento o fato de que, voltando ao Estado, Arcanjo ficaria perto do ex-policial Célio Alves Souza, considerado um de seus pistoleiros. A Sejudh pondera ainda que se Arcanjo voltar, poderá ser facilmente alvo de extorsão e que não seria possível coibir esse ato por causa da superlotação das unidades prisionais de Mato Grosso.

Na última decisão favorável ao Estado, o magistrado ressaltou que o pedido foi acatado tendo em vista as unidades prisionais superlotadas e, por isso, não atende à finalidade de custodias presos de alta periculosidade. “Também não detém estrutura adequada a resguardar a integridade física do penitente que correria sérios riscos de vida e de ser chantageado”.