Déficit de agentes no Estado ainda é um problema, diz superintendente

O Sistema Prisional do Estado tem atuado com 400 agentes penitenciários a menos. A informação foi dada durante reunião do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), pelo superintendente penitenciário regional Oeste, Gilberto Rondon Carvalho.

Reprodução O correto seriam 2,8 mil profissionais ativos, no entanto, apenas 1,8 mil estão em atividade

Ele afirma que o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e Ministério da Justiça apontam que para cada cinco presos é necessário um agente. A situação não funciona na prática, em Mato Grosso, tendo em vista que a Penitenciária Central do Estado (PCE), antigo Pascoal Ramos, são apenas 50 agentes por plantão.

Segundo Gilberto, são necessários 2,8 mil profissionais, no entanto, apenas 1,8 mil estão em atividade. ‘’O correto seria um agente para cinco detentos, e na prática isso não funciona. Temos atualmente, pelo menos, 11 mil presos em todo Mato Grosso, e isso complica mais, pois em nenhuma unidade do Estado temos a Polícia Militar atuando’’, explica.

O superintendente esclarece ainda que essa defasagem é por conta de férias e afastamentos de alguns profissionais, e, com isso, não há quadro para substituições. "Mesmo com a falta continuamos realizando ações preventivas em Rondonópolis, Sinop e em Cuiabá, expandindo para o restante do Estado justamente para minimizar um possível evento crítico''.

Gilberto enfatiza que as medidas de prevenção sempre foram tomadas, desde a separação de detentos de outras facções como transferências. ’’Em Cáceres foram separados detentos, mas isso é rotina no sistema prisional. O nosso objetivo é poupar vidas’’.

Mesmo com o edital de concurso lançado pelo governo em novembro passado, o problema não seria resolvido de forma imediata. A solução seria a jornada voluntária que ainda não está em funcionamento.

Em agosto do ano passado após nova paralização houve uma reunião sobre o assunto e o superintendente de Gestão de Pessoas da Seges, Marionice Guibor, explicou que já houve um parecer favorável da Procuradoria Geral do Estado (PGE) sobre a jornada, mas com algumas pendências que precisavam ser incluídas no processo. A partir de então, o mesmo seria encaminhado para a Casa Civil e, posteriormente, à Assembleia.

Presídios

A Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa, a Mata Grande, em Rondonópolis (a 218 km de Cuiabá), tem mais presos do que a capacidade suporta: atualmente são 1,3 mil presos em uma capacidade de 828 detentos. Essa lotação acaba comprometendo algumas atividades. Em Mato Grosso, outras unidades prisionais enfrentam a mesma situação. Conforme o GMF, o raio 1 da unidade está interditado devido a obras que não foram concluídas. Já o presídio de Guiratinga está interditado por conta de obras e falta de projetos.

Em Água Boa, no Leste do estado, a capacidade é para 326 presos, mas tem hoje 491. No Nortão, em Sinop, a Penitenciária Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem) está com o dobro da capacidade: são 783 pessoas, quando deveriam ser 326. Na PCE, em Cuiabá, são quase 2,1 mil presos pra 851 vagas. A exceção é em Santo Antônio do Leverger, onde estão presos 40 homens, sendo que a capacidade é para 100.