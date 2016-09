Delegado cita RGA, escalonamento salarial e cobra diária para trabalhar

Reprodução Ofício encaminhado por Christian para a delegada regional Anaíde Barros. Documento vazou e viralizou nas redes sociais

O delegado Christian Alessandro Cabral, por meio de ofício, informou aos superiores que só vai iniciar o deslocamento para trabalhar nas eleições, fora da sede de seu exercício, quando houver o pagamento de diárias previstas em lei estadual. O teor do documento vazou e viralizou nas redes sociais. Ele tem direito a receber R$ 180 por dia e, se não houver pernoite, a metade do valor.

"Não sou bobó cheira-cheira, não sou aventureiro, sou funcionário há 15 anos e continuarei a sê-lo por no mínimo mais 15 anos, se não acontecerem às prometidas mudanças nas regras de aposentadoria", disse o delegado ao #Rdnews, por meio de nota.

No documento, Christian se valeu de frase de Martin Luther King Júnior, constantemente usada pelo governador Pedro Taques (PSDB), para fazer a cobrança. "O que mais me preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons".

Cita também o parcelamento da Revisão Geral Anual (RGA) e o escalonamento do salário de servidores, quem recebe mais de R$ 6 mil líquido receberá até dia 10, antes de exigir as diárias. Os delegados tem salários que variam de R$ 20 mil a R$ 28 mil. O ofício foi encaminhado à delegada regional Anaíde Barros de Souza.

No documento, ele afirma que não vai cumprir plantão nas eleições deste ano, caso não receba diária. Conforme o delegado a decisão é pessoal, visto que essa convocação não se trata de uma urgência, por isso, ele não é obrigado a ir.

Por meio de nota, o delegado explica que se trata de uma questão exclusivamente administrativa e que envolve a convocação para trabalhar a 600 km do local onde trabalha (Divisão de Investigações Gerais da 2ª Delegacia de Polícia de Cuiabá).

“Como é do conhecimento de todos e vem sendo amplamente divulgado na mídia, atravessamos um momento de instabilidade econômica e, infelizmente, tal como o governo não me preparei adequadamente e estou atravessando um momento de crise financeira, razão pela qual não posso abrir mão do recebimento da necessária e devida diária para realizar o demandado deslocamento a serviço do Estado”, diz trecho da nota.

Ele ressalta ainda que não existe nenhum “mal-estar” entre ele e o governador Pedro Taques (PSDB). “Pessoa na qual, inclusive, enxergo muitas qualidades como a forma firme e combativa com que defende seus ideais, o apreço que tem pela legalidade, pela moralidade e, principalmente, pela sátira”, afirma.

Procurada, a assessoria de imprensa da Policia Civil explicou que se trata de uma decisão pessoal e que por este motivo não irá se pronunciar.

Outro caso

Essa não é a primeira vez que o delegado "ataca" o governo Taques. Em junho, gravou vídeo que viralizou nas redes sociais. Nele, Christian reclamava do parcelamento do pagamento da RGA. “Olá. Como você se sentiria se executasse um serviço para alguém e na hora de receber o seu pagamento esse alguém lhe dissesse que não havia se programando, que havia gastado com outras coisas e que não lhe pagaria o combinado”, disse no vídeo.

Confira, abaixo, a nota