Delegado diz que padre não conhecia menores e aponta discussão no caso

O delegado titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), de Rondonópolis, Gustavo Belão, afirma que o padre João Paulo Nolli, assassinado por asfixia mediante estrangulamento, na madrugada de domingo (9), não conhecia os três adolescentes acusados pelo homicídio.

Em coletiva à imprensa, na tarde desta segunda (10), o delegado explicou como o crime ocorreu e que as investigações ainda não terminaram. Belão ressaltou que o padre visualizou os menores, sendo dois de 17 anos e um de 16, na avenida Presidente Médice e resolveu, gentilmente, dar carona aos adolescentes até o local de suas residência, no bairro Parque Universitário.

Assessoria Em coletiva à imprensa, delegados explicam rumo da investigação sobre morte do padre João Paulo

Conforme o delegado, durante o caminho houve um desentendimento entre eles ou entre a vítima. “Eles não souberam precisar isso. Então dai começou a confusão e acabaram matando o padre. Logo depois resolveram levar o veículo, o celular, a carteira e a quantia de R$ 65 que estava dentro da carteira no veículo”.

Belão conta que os menores seguiram para Guiratinga, que fica a 94 km de Rondonópolis, onde permaneceram escondidos durante todo o domingo em um sítio da família de um deles. Por volta das 16h foram até a cidade, abasteceram o carro com R$ 30, para retornar a Rondonópolis. Eles voltaram por volta das 20h30 e abandonaram o veículo próximo a UFMT.

O delegado afirma que a partir dai os policiais já tinham a identificação dos três menores e sabiam sobre o sítio, momento em que localizaram os autores hoje de manhã.

Agora a investigação se desenha no sentido de desvendar o que motivou a discussão, que resultou na morte do padre. “Um deles confessa que fez a esganadura, o que matou o padre. Mas precisamos saber o que motivou a discussão, se foi o uso da droga pelos adolescentes, pois o padre sabia que eram usuários. A versão é essa: o padre deu carona e durante o trajeto houve o homicídio”.

O titular da Derf diz que a princípio os menores foram autuados por latrocínio, que é roubo seguido de morte. Mas o que chama a atenção é que os adolescentes não têm passagens na polícia por roubo. “A intenção primeiro dos adolescentes não era o roubo. Nunca foram autuados por roubo. Então a intenção deles, a priori, não era praticar o roubo contra o padre. O padre deu a carona, em direção às residências e no meio do caminho aconteceu esse desentendimento”.

Nesta linha, o delegado sustenta que o crime também se encaixa como latrocínio, mas a intenção posterior deles era de ficar com o carro, até talvez, segundo ele, uma intenção de fuga mais rápida.

Belão frisa que os receptadores apreendidos com o celular do padre e os autores do crime não se conheciam. “O celular e a carteira foram descartados enquanto eles percorriam o caminho do local do crime até Guiratinga. Eles passaram pela rua Rosa Borore, e descartaram os objetos”.

Dois dos autores do crime têm passagem por receptação e outro não possuí passagem na polícia. Conforme o delegado, eles apenas souberam que se tratava do padre, em Guiratinga, no sítio da família com divulgação da imprensa. “Eles foram até o veículo para confirmar se o nome do proprietário era o mesmo do que estava sendo divulgado do padre. Então constataram”, conclui.

Participaram da coletiva o delegado da Regional Claudinei Lopes, o coordenador da Politec de Rondonópolis Geraldo Rambo, o coronel Moretti e autoridades envolvidas na elucidação do caso.

Facebook Padre João Paulo Nolli ao celebrar missa em Rondonópolis

Receptação

O titular da Derf explica que no crime foram levados um aparelho celular, a carteira e dinheiro do padre João Paulo. Os objetos foram localizados na Vila Canaã, com três maiores e um menor, autuados em flagrante por receptação. Os quatro solicitaram a uma testemunha que entrou em contato com o telefone do padre logo após o crime, a quantia de R$ 150 e um saco de pão com mortadela para devolverem o celular.

Segundo o delegado, tratam-se de usuários de drogas, razão da solicitação do dinheiro e da comida, pois alegavam estar com fome. A testemunha foi ao local, fez a entrega do dinheiro e do mantimento. “A partir dai identificaram quem eram as pessoas, mas ainda não efetuaram as prisões, porque a testemunha foi sozinha sem apoio policial. Mas a derf localizou e apreendeu os maiores e o adolescente”.

Belão afirma que todos têm passagens, sendo que já foram autuados por tráfico de drogas, receptação e posse de entorpecentes. Conforme o delegado, os quatro só estão envolvidos no caso em relação à receptação.

O caso

O crime causou comoção em Rondonópolis e mobilizou as forças de Segurança Pública para o esclarecimento do caso.

O padre estava desaparecido desde sábado (8) e teve o corpo encontrado em um terreno no bairro residencial Rosa Bororo. O carro dele, um HB20, foi encontrado abandonado na noite de domingo (9) no bairro Jardim Europa. O veículo estava intacto e será submetido a perícia nesta segunda (10).

Ainda no domingo, um adolescente de 14 anos e três homens de 25, 30 32 foram detidos por receptação do celular do padre, um Iphone branco. Os quatro são usuários de drogas e estavam tentando vender o celular. O aparelho foi recuperado por um amigo do padre, que pagou R$ 150 pelo devolução, depois de ligar no aparelho e negociar com um dos suspeitos que estavam na posse do telefone.

Todo o trabalho de identificação dos suspeitos teve o suporte da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência, Diretoria de Inteligência da PJC, Gerência de Operações Especiais (GOE) e Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), que enviaram equipes a Rondonópolis para ajudar na elucidação do crime, além da Polícia Militar e Politec.

Após depoimentos, polícia diz que caso passa de latrocínio a homicídio