Delegado é preso em flagrante após atirar em casa; Siagespoc repudia

Delegado Rodrigo Ricardo Sant'Ana estaria sofrendo de depressão e estava afastado da função

O delegado Rodrigo Ricardo Sant’Ana foi preso em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, ocorrido no domingo (18), em Chapada dos Guimarães). Ele está licenciado desde 11 de agosto para tratamento de depressão.

Conforme a Polícia Civil, Rodrigo mora sozinho em Chapada e no domingo efetuou um disparo no quarto da residência. No local, estavam a ex-mulher, o filho, a nora e uma neta, que foram à cidade em preocupação com o estado de saúde dele. Ninguém ficou ferido.

Uma equipe da delegacia local e da Gerência de Operações Especiais (GOE) foram acionadas e recolheram as duas armas de fogo, um revólver calibre 38 e uma pistola ponto 40, e conduziram o delegado até a unidade policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e comunicado o Juizo da comarca.

A Polícia Civil ressalva que todo o procedimento foi feito de forma técnica e dentro da legalidade. As armas apreendidas não são de propriedade da instituição.

Nota de repúdio

Diante da situação, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Polícia Civil de Mato Grosso (Siagespoc), Cledison Gonçalves, repudia o privilégio dispensado ao delegado. Segundo ele, Rodrigo conseguir "abafar" o caso por ser delegado de polícia.

"Mais uma vez é preciso deixar claro que todos são iguais perante a lei e devem arcar com as consequências de seus atos, em vez de serem protegidos por uma classe corporativista que não mede esforços para dar guarida aos seus membros que transgridem a lei", diz a nota. (Com Assessoria)