Dema prende 3 por despejarem dejetos de frigoríficos em área rural

PJC Os caminhões foram apreendidos e motoristas autuados pelo crime de incolumidade pública

Três motoristas foram autuados em flagrante pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), na tarde de segunda (19), por despejaram resíduos de frigoríficos, em uma área na comunidade rural Seis Maria, localizada na região do Rio Bandeira, em Cuiabá. A ação foi realizada em parceria com fiscais da prefeitura.

Na semana passada, a Dema recebeu denúncia e passou a monitorar a região, até que ontem flagrou três caminhões caçambas do tipo bota fora, pertencentes a duas empresas, uma de Cuiabá e outra de Acorizal, realizando o descarte de dejetos na área, que possui licença ambiental, mas não está de acordo com a legislação para esse tipo de uso.

A denúncia também relatava que a carga, durante o transporte, caía na estrada e nos córregos, causando poluição do solo e das nascentes. Quando os investigadores da Dema e o fiscal chegaram ao local, um dos caminhões tinha acabado de ser descarregado e outros dois iniciavam o processo de despejo dos dejetos. Peritos da Politec também acompanharam a ação para perícia de constatação de danos ambientais.

Os motoristas foram autuados por crime de incolumidade pública, por causar poluição que resultem ou possam causar danos à saúde humana, ou que provoque a morte de animais e destruição da flora, previsto no artigo 54 Lei Ambiental 9.605/98. As empresas também foram multadas administrativamente pela prefeitura e os caminhões apreendidos. (Com Assessoria)