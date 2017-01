Depois de nove anos, Brasil volta ao 1º lugar do pódio na Corrida de Reis

Amanda Almeida Brasileiro Giovani dos Santos disse que se sentiu empurrado pela torcida dos mato-grossenses na rua

O atleta brasileiro Giovani dos Santos contrariou todas as previsões, surpreendeu e venceu a 33ª Corrida de Reis, na manhã deste domingo (08), em Cuiabá. O atleta deixou todos para trás e desde o km 8 não deu mais chance para ninguém. O tempo foi de 29m47s para completar os 10 km. Desde 2008, um atleta nacional não chegava na primeira colocação no masculino.

No feminino, a queniana Esther Kakur chegou em primeiro lugar. No feminino, a marca sem campeãs brasileiras vem desde 2007 e, nesta edição, Camila Aparecida dos Santos, com o tempo de 38m30s ficou em quinto lugar, fora do

A vitória de Giovani não era esperada. Os próprios brasileiros admitem ser difícil bater os africanos. Eles não se abatem com o calor e parecem correr ainda mais nas subidas, como da Avenida do CPA. Até ali, inclusive, o tanzaniano Augustine Sulle parecia que ia vencer.

Giovani dos Santos disse que se sentiu empurrado pela energia e torcida dos mato-grossenses na rua. "Alegria é poder retribuir esse carinho do povo. Sempre acreditou em mim. Sempre na torcida. Quero agradecer toda minha equipe, minha família toda. Um beijo para os mato-grossenses, eles que nos trazem para essa linha de chegada. É muito gostoso. Foi uma disputa muito acirrada. Hoje, graças a Deus fui melhor. Minha estratégia deu certo, fiquei atrás dele, quando chegou a subida eu consegui desgarrar", disse o campeão.

A Corrida de Reis chegou em sua 33ª edição e reuniu mais de 15 mil atletas nas ruas de Cuiabá e Várzea Grande. A prova foi disputada na manhã deste domingo, debaixo do tradicional calor mato-grossense e movimentou diversos segmentos da capital. A prova marcou a abertura oficial do calendário de corridas de rua do país.

Veja, abaixo, como ficaram o pódio masculino e feminino:

PÓDIO MASCULINO

1 - Giovani dos Santos (BRA) - 29m47s

2 - Dawit Admasu (Etiópia) - 29m57s

3 - Willian Kibor (Quênia) - 30m07s

4 - Paul Kipkemoi (Quênia) - 30m18s

5 - Gabriel Gerard Geay (Tanzânia) - 30m31s

PÓDIO FEMININO

1 - Esther Kakuri (Quênia) - 36m33s

2 - Failuna Matanga (Tanzânia) - 36m37s

3 - Emmaculate Jebet (Quênia) - 36m42s

4 - Shewane Woldemeskel (Etiópia) - 38m06s

5 - Camila Aparecida dos Santos (BRA) - 38m30s