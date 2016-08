Desfile de 7 de setembro será na Arena Pantanal e vai começar às 16h

Josi Pettengill/Secom Desfile Cívico de 7 de Setembro costumava ser realizado na Praça das Bandeiras

O tradicional desfile de 7 de setembro, em comemoração à Independência do Brasil, será realizado na Arena Pantanal. Entre as novidades na comemoração, também está à mudança de horário. Neste ano, o desfile cívico terá início às 16h.

Comemoração da Semana da Pátria iniciamamanhã (31), com o início da campanha “Doe Sangue pela Pátria”, nas unidades do Hemocentro.

A abertura oficial da Semana da Pátria ocorre em 5 de setembro, às 9h na área externa da Arena Pantanal. Quem for no local, poderá conhecer a exposição das Forças Armadas, quartéis militares e instituições da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). A exposição será entre 5 e 6 de setembro.

Nos dois dias, a Arena Pantanal também receberá uma feira gastronômica, com atendimento das 17h às 21h. Além disso, o público poderá assistir a apresentações musicais. No dia 5, o espaço recebe o concerto musical com a presença das bandas do Corpo de Bombeiros Militar e Coral da Polícia Judiciária Civil, às 18h. Também sobe ao palco a cantora Karola Nunes, às 20h.

No segundo dia de evento, a Arena Pantanal recebe o concerto musical com a presença das bandas da Polícia Militar e do Exército Brasileiro, e a noite termina com apresentação da cantora Cris Chaves.

No feriado da Independência, os desfiles das escolas e das forças de segurança e militares terão início às 16h30, com a cerimônia de revista a tropa.

Em 2015, o tradicional desfile foi feito na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Avenida do CPA). Segundo o secretário-chefe da Casa Militar, coronel Siqueira Junior, a mudança acontece para proporcionar comodidade. “Visamos proporcionar maior comodidade, conforto, acessibilidade e segurança para quem for acompanhar o desfile”, destacou.

Siqueira Júnior lembra que boa parte das pessoas que participam do desfile são crianças e adolescentes, que vão representar suas escolas no tradicional evento. (Com Assessoria)