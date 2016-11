Desonesto é dizer que pagou o que não pagou, diz presidente do Hcan

Reprodução Direção do Hospital de Câncer reitera que a Prefeitura de Cuiabá não efetuou os repasses à unidade

Após as declarações do prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB), na tarde desta quarta (23), o Hospital de Câncer de Mato Grosso explica que as dívidas do município com a unidade se arrastam desde os primeiros atrasos nos repasses, ocorridos em 2012, e que desde então se mantiveram.

Segundo o presidente da entidade, Laudemir Moreira, como a instituição existe independente de Mauro ou situação, a prefeitura manteve o atraso nos repasses subsequentes, “sempre realizando os pagamentos com alguns meses de atraso”.

“Ele (Mauro) não ofende somente o Hospital de Câncer, mas a própria administração dele, porque desonesto é afirmar que pagou o que não pagou, e ele já recebeu do Fundo Nacional de Saúde até novembro. Em tese, porque não pagou outubro e novembro, tem no caixa R$ 24 milhões”, alega o presidente, em coletiva à imprensa.

Nesta linha, reitera que os 47 pagamentos realizados nos 47 meses de mandato do prefeito não indicam a adimplência do município com o hospital, tendo em vista que a prefeitura já devia quando Mauro assumiu o governo.

“Quando ele faz referência de que já pagou e mostra um formulário, lamentavelmente o prefeito uso daquilo que ele fala que o hospital do Câncer está usando, a mentira. Esse dinheiro R$ 223 mil se refere ao repasse do suplemento que o Estado faz para funcionamento das UTIs”.

Laudemir afirma ainda que o município de Cuiabá no contrato com o Hospital de Câncer, que é de alta complexidade, não põe um centavo sequer de receita própria. Segundo ele, os atrasos que vêm se arrastando há anos e não foram resolvidos nesta gestão mesmo às vésperas do fim do mandato, geram impactos e acumulam os déficits nas contas da unidade, até o ponto em que chegamos, de suspender o atendimento de novos pacientes.

“Nosso compromisso, assim como deve ser o da prefeitura e de qualquer governo, independente de partido ou político, é com o bem estar da população e de quem necessita dos nossos serviços”, conclui.

Polêmica

O prefeito Mauro Mendes classificou a direção do Hospital de Câncer de Mato Grosso como mentirosa e desonesta. Afirmou também que a administração municipal efetuou os pagamentos referentes a outubro e novembro, contrapondo o que a unidade filantrópica informou.

Além disso, Mauro disse que a Procuradoria do município vai ingressar com uma ação por dano moral coletivo contra o Hospital de Câncer devido às alegações feitas sobre a falta de repasse da prefeitura. Com base em informações levantadas por uma equipe de controle de avaliação, Mauro ressaltou que entregará à Justiça um relatório demonstrando que efetuou 47 repasses mensais ao hospital.

