Detento cuiabano é assassinado em presídio de segurança máxima de MS

Reprodução Amigos lamentam a morte do detento cuiabano em MS

O detento Makanaky Nobre dos Santos Nascimento, de 26 anos, foi enforcado até a morte na Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande (MS), na quinta (5). Um vídeo foi registrado por outros detentos dentro da cela em que houve o homicídio.

O homem, que respondia a diversos processos criminais na Capital, era morador do Pedra 90, foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e tráfico internacional de arma de fogo em Campo Grande (MS) e encaminhado para a prisão de segurança máxima em 16 de dezembro de 2016.

O vídeo feito por outros detentos, provavelmente filmado com um celular, registrou o momento em que Makanaky estava sendo torturado e acabou enforcado com uma corda amarrada em uma coluna de concreto dentro do presídio.

No vídeo, a pessoa que presenciou a morte do detento comenta que ele faz parte da organização criminosa Comando Vermelho.

A Polícia Civil investiga se a morte pode ter sido motivada por alguma rixa entre facções.

No Estado, onde viveu até o final do ano passado, a vítima tem passagens pelos crimes de receptação e homicídio. Em pagina do Facebook amigos lamentam a morte em sua página.