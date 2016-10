Diácono morre afogado no rio das Mortes; bombeiros fazem buscas

Divulgação Cachoeira da Fumaça, no rio das Mortes, onde o diácono desapareceu ontem

Quatro homens do Corpo de Bombeiros de Barra do Garças foram deslocados nesta terça (1º de novembro) para colaborar nas buscas do corpo do diácono da igreja católica Wilton Oliveira, de 31 anos, que desapareceu nas águas do rio das Mortes, no distrito de Cachoeira da Fumaça, localizado em Novo São Joaquim (a 488 km de Cuiabá). O religioso estava tomando banho na companhia de amigos quando se afogou por volta das 18h dessa segunda (31).

O local onde o diácono desapareceu, segundo os bombeiros, é de muita correnteza e isso deve ter colaborado para o afogamento. "Nós recebemos o comunicado por volta das 18h e imediatamente, mobilizamos uma equipe para realizar as buscas", disse o sargento BM Carrijo, da 1ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros de Barra do Garças.

As informações recebidas pelo Corpo de Bombeiros, amigos de Wilton ainda tentaram salvá-lo realizando buscas no ponto onde ele teria se afogado, mas as tentativas foram em vão. Mesmo em se tratando de um ponto turístico, com visitação diária de pessoas, a Cachoeira da Fumaça, como é conhecido o local, é bastante perigoso justamente pelas fortes correntezas do rio das Mortes e a travessia, como fez o religioso, é bastante arriscada.

Os quatro homens enviados pela 1ª Companhia são especialistas em buscas aquáticas e terão na cidade o apoio de homens do Corpo de Bombeiros de Nova Xavantina e da Polícia Militar que cederão um barco para percorrer o rio. Como Novo São Joaquim fica distante cerca de 218 km de Barra do Garças, com trecho de estrada de terra, ficou inviável para a unidade enviar embarcações.

Wilton Oliveira atuava na Diocese de Primavera do Leste e estava a serviço da igreja católica de Novo São Joaquim.