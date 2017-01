Diretor da PJC é empossado e Taques anuncia projeto Cidade da Segurança

Maria Anffe Governador Pedro Taques em posse do novo Diretorl da PJC Fernando Vasco

O governador Pedro Taques (PSDB) anunciou durante cerimônia de posse do novo diretor geral da Polícia Judiciária Civil que Mato Grosso a implantação da “Cidade da Segurança”. O local será instalado na Capital, na região do CPA. O projeto será apresentado ainda este ano.

O valor do empreendimento ainda não foi divulgado e o projeto passa por análise e estudo da secretaria estadual de Cidades (Secid). “Essa seria apenas a primeira unidade. O objetivo é levar para outros municípios de forma integrada”, disse Taques.

O secretário estadual de Segurança Publica (Sesp), Rogers Jarbas, explica que serão cinco prédios, em que cada torre irá compor um setor administrativo de cada instituição de segurança. “Essa torres se comunicam em conjunto com o setor de inteligência, que ficará na parte superior que ligará todas as torres. Isso porque a inteligência trabalha em redes e da suporte em todas as áreas operacionais e tomadas de decisões”, explica.

Objetivo do Estado é unificar todas as forças de Segurança Pública do Estado em um só lugar, incluindo a Sesp. Rogers destaca que ainda não há uma previsão para início da construção. “Isso ainda não foi planilhado, pois envolve outros setores, e não temos o valor do empreendimento. Mas a ideia é lançar o processo licitatório ainda em 2017 para que as obras tenham seu início na gestão Taques”, frisa.

Posse Diretor

O novo diretor geral da PJC, Fernando Vasco, assumiu com o objetivo de fortalecer ainda mais o setor de inteligência da segurança. Destacou ainda que pretende firmar cada vez mais a integração entre as Forças de Segurança de Mato Grosso, que ele classifica como “cérebro da polícia”, por ser capaz de traçar cenários de ações criminosas e identificar lideranças atuantes dentro e fora do Estado.

“Vamos trabalhar para o fortalecimento da Polícia Judiciária Civil em todas as frentes, no administrativo, investigativo e operacional”, finalizou.