Diversas armas são apreendidas em Sinop; 5 são conduzidos à Delegacia

PM Armas diversas apreendidas pela Polícia Militar em uma residência em Sinop

A Polícia Militar de Sinop realizou a apreensão de várias armas de diversos calibres, munições e outros materiais em uma casa na Comunidade Monalisa, no início da noite desse domingo (06). Cinco pessoas, dentre elas um menor, foram encaminhadas para a Delegacia da Polícia Civil. Só as iniciais dos nomes foram divulgadas sendo M.P.R. 33 anos, E.C.S. 34 anos, S.B.M. 35 anos, J.C.S. 33 anos, A.D.S. 16 anos.

Segundo informações da PM, os policiais chegaram a residência onde foram encontradas as armas após uma denúncia anônima. Durante rondas pelo bairro a guarnição encontrou dois suspeitos que indicaram a casa onde teriam deixado as armas.

Durante a abordagem e busca pessoal, os policiais localizaram duas armas de fogo com um dos suspeitos. As informações iniciais são de que no local funciona uma oficina clandestina de fabricação e conserto de armas de fogo.

De acordo com a PM, três suspeitos estavam na casa, dois foram citados na denúncia e também havia um menor.