Dnit vai revitalizar avenidas em VG; obra está orçada em R$ 5 milhões

Assessoria R$ 5,7 milhões devem ser gastos para recuperação das duas avenidas em VG

O cronograma das obras de recuperação, manutenção e revitalização de 9,6 km das vias que são cobertas pelas BRs 163 e 364, que compreendem o trecho do Zero Quilômetro ao Trevo do Lagarto, em Várzea Grande, já foi definido. As avenidas Ulisses Pompeo de Campos e Júlio Campos serão as mais beneficiadas.

Ao todo serão investidos R$ 5,7 milhões em recursos provenientes do próprio DNIT, via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), de infraestrutura em rodovias.

As obras têm prazo de execução para seis meses, com início em março, quando o projeto marco entra em execução. Neste mês será iniciado o serviço de manutenção, com tapa-buraco, para minimizar os efeitos do período chuvoso.

O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-MT), Orlando Fanaia Machado, esteve reunido com a prefeito Lucimar Sacre para fazer o traçado do início das obras acordado junto ao Executivo Municipal.

"A decisão em conjunto estabeleceu que as obras serão realizadas em duas etapas, já com início em janeiro de 2017 com a operação emergencial de tapa-buracos, limpeza e conservação, respeitando o período de chuvas e a partir de março, tem início o projeto mais pesado, que compreende o recapeamento, projeto de urbanização e a completa restauração de todo o trecho, incluindo sinalização horizontal e vertical", explicou.

A prefeita Lucimar Sacre de Campos reforçou a importância do diálogo com o órgão federal, sendo esta obra de grande impacto para o Município, pois as vias hoje ligam inúmeros bairros e de interligação da cidade com outros municípios. “Mesmo sendo vias com sobreposição de BR´s, são avenidas situadas dentro da cidade que com as obras concluídas trarão também segurança na mobilidade urbana aos nossos cidadãos, além, de revitalizar o comércio local e proporcionar o desenvolvimento desta região”.

Os recursos para a revitalização das avenidas estão assegurados em conta, sendo R$ 1,5 milhão referentes ao orçamento 2016 do órgão, e o restante dos R$ 5,7 milhões serão alocados do orçamento federal do exercício de 2017.

Tambpem estavam presentes na reunião o senador por mato Grosso, Wellington Fagundes (PR), e o futuro secretário de Assuntos Estratégicos do Município, Jayme Campos. (Com Assessoria)