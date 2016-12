Dois pessoas morrem em colisão entre carretas e moto na MT-358

Rádio Pioneira O Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu duas vítimas ainda com vida

Duas pessoas morreram em um acidente na manhã desta sexta (23) na MT-358, no trecho que liga Tangará da Serra a Campo Novo do Parecis (244 km de Cuiabá).

No local, morreram o estudante universitário Iraks de Oliveira Miranda, 37 anos, e o passageiro de um caminhão guincho, Arthur Sandri, cujo veículo estava indo para Tangará.

O universitário Iraks cursava administração na Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) no campus de Tangará da Serra.

O acidente aconteceu por volta das 6h40, envolvendo um caminhão guincho e outro caminhão que colidiram e saíram da pista, caindo em um barranco às margens da rodovia.

O universitário, que vinha logo atrás em sua motocicleta, não conseguiu frear e bateu na traseira de um dos veículos.

O rapaz morreu na hora. O passageiro do caminhão guincho também faleceu no local. Com o choque, um carro de passeio que estava sendo levado pelo veículo acabou sendo arremessado na pista.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e socorreram duas vítimas com vida. Elas foram encaminhadas em ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até um hospital da região.