Dois veículos roubados em São Paulo foram recuperados pela Polícia Civil

Dois veículos roubados em São Paulo foram apreendidos na terça (13), pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA). Além dos carros, dois homens foram presos.

O primeiro automóvel irregular, VW/Parati de cor cinza, foi localizado pela polícia no bairro Noise Curvo, em Várzea Grande. Estava de posse de V. M. R., 36 anos.

Na checagem do veículo foi verificada a existência de indícios de adulteração nos sinais identificadores.

Diante dos fatos, o veículo foi levado à DERRFVA e submetido à perícia oficial onde foi constatado se tratar de um automóvel com registro de roubo/furto ocorrido em São Paulo.

Em outra diligência, no bairro Consil, em Cuiabá, um veículo Honda Civic de cor cinza, com restrição de estelionato, também na Capital Paulista, foi apreendido.

O proprietário do carro, J. S. T., 31, ao ser questionado sobre a origem, afirmou ter adquirido o carros há mais de ano, através de anúncio no site de compras OLX, de um indivíduo conhecido como “Nelson”. Os veículos foram apreendidos e os suspeitos encaminhados à delegacia, onde foram autuados em flagrante pelo crime de receptação. (Com Assessoria)