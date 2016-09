Dupla executa homem com 5 tiros; rapaz bate moto e morre no local

Reprodução A dupla fugiu a pé do local. O rapaz não resistiu aos ferimentos.

Um homem ainda não identificado levou cinco tiros quando entrava de um carro de passeio no bairro Doutor Fábio II, em Cuiabá, na noite de ontem (14).

O rapaz foi encaminhado ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. Veio a óbito minutos após dar entrada no box de emergência.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens se aproximaram da vítima, que entrava no veículo Palio prata, e efetuaram pelo menos cinco disparos. A dupla fugiu a pé do local.

Uma equipe da Rotam ouviu testemunhas, colheu informações sobre os atiradores e fez rondas pela região. Apesar disso, nenhum suspeito foi localizado.

No veículo, que estava ao lado do homem baleado, os policiais encontraram uma capsula de calibre 380, além de um documento no nome de um morador do CPA IV.

Uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) irá abrir um inquérito para investigar o caso.

Outro caso

O motociclista Luís Fernando Castro de Jesus, 31 anos, morreu ontem (14) à noite, após sofrer um acidente de trânsito.

Reprodução Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda sobre o canteiro da pista no bairro CPA III

De acordo com a Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran), o acidente aconteceu por volta das 19h30, próximo à Lagoa Encantada, quando o condutor da motocicleta, que estaria em alta velocidade, perdeu o controle da direção e se chocou contra um poste.

Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda sobre o canteiro da pista, antes da chegada do Samu.

Segundo o delegado Jefferson Dias, testemunhas informaram que, após uma rotátória, Luís andou em zigue-zague até colidir no poste.

"O condutor foi beber com os colegas de trabalho e estava retornando para casa e, numa curva, teria feito zigue zague vindo a bater no poste. Infelizmente o capacete saiu da cabeça e ele morreu no local. Ele deixou três filhos e esposa", explicou o delegado.