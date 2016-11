Durante assalto, bandido tenta atirar em vítima mas acerta comparsa

O bandido não resistiu aos ferimentos

O assaltante Felipe de Campos Gomes, 18 anos, morreu no pronto-socorro de Várzea Grande na noite desta segunda (7), após ser atingido com um tiro na cabeça. O disparo foi feito, sem querer, por seu comparsa, no bairro Parque Atlântico.

O autor do homicídio fugiu levando objetos das vítimas. Conforme o boletim de ocorrência, a dupla armada invadiu a casa anunciando o assalto e rendendo todos os moradores. Porém, uma das vítimas reagiu.

Um dos bandidos efetuou disparos que atingiram o abdômen de um morador e a cabeça do Felipe. Assustado, o criminoso fugiu levando correntes anéis e telefones celulares da família.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve na residência e encaminhou o morador e o bandido até o pronto-socorro. Na unidade médica, o criminoso não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada horas depois.

Já a vítima baleada permaneceu internada em observação. O estado de saúde dela não foi divulgado. Um revólver calibre 38 encontrado na casa foi recolhido pela PM e anexado ao boletim de ocorrência. A Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande está investigando o caso.