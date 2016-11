Ele foi o baluarte do nosso futebol, afirma amigo em velório de Orione

Amigos e familiares do ex-presidente da Federação Mato-Grossense de Futebol (FMF) Carlos Orione prestaram condolências no último adeus ao desportista, na tarde desta segunda (7), no velório Capela Jardins, em Cuiabá. O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério Parque Cuiabá. Orione faleceu ontem (6), por volta das 20h30, no hospital Santa Rosa, por conta de pneumonia, mas também enfrentava problemas de diabetes e do coração.

Autoridades como vereadores, procuradores aposentados e representantes desportivos do interior passaram pela sala Orquídeas, que estava repleta de coroas de flores em homenagem a Orione, inclusive a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lembrou do ex-dirigente por meio de uma coroa.

Gilberto Leite/Rdnews Irmão do ex-presidente da FMF, ex-deputado estadual Eduíno Orione lamenta morte e destaca feitos

O presidente da FMF, João Carlos de Oliveira, afirma que os filiados e o próprio futebol de Mato Grosso receberam com tristeza a notícia da morte de Orione. “Ele deixou um grande legado, principalmente com o trabalho feito nos clubes do interior. Hoje o Estado já participou de três copas do Brasileirão, e campeonatos da série B e C. Nossa obrigação é levar adiante”.

Nesta linha, João Carlos ressalta que em breve prestará uma homenagem ao ex-presidente, que, segundo ele, ficará marcada para sempre. Ele pretende colocar o nome do prédio da FMF de “Doutor Carlos Orione Federação Mato-Grossense de Futebol”. “A vida continua. A instituição está firme, segura e continuará de portas abertas. Ele descansou, estava sofrendo muito. Ajudou muita gente e formou muitas pessoas”.

O irmão mais velho do ex-presidente, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Guiratinga Eduíno Orione, de 86 anos, diz que ele foi um irmão querido não só na família, mas com amigos e na política. “Graças à sua atuação me conduziu a ser deputado e, com isso, levar para Guiratinga uma série de benefícios. A perda dele a gente sente muito. Ao mesmo tempo agradecemos a Deus, porque estava sofrendo há muito tempo”.

Eduíno ainda relata que no velório pôde sentir um ambiente de amizade, relacionamento e companheirismo que Orione deixou. “Agradeço aos inúmeros benefícios através da sua pessoa”.

O procurador-geral de Justiça, Paulo Prado, que esteve presente, diz que a sociedade mato-grossense perdeu um filho ilustre. “Orione foi membro do Ministério Público, procurador de Justiça aposentado e exerceu vários cargos públicos. Era uma pessoa apaixonada por Mato Grosso e pelo esporte. Em nome do Ministério Público foi um grande colega, cidadão e pai de família”.

Já o presidente do Tribunal de Justiça Desportivo, João Escaravelho, ressalta que para quem conhecia Orione, principalmente a atuação na FMF, o futebol no Estado e no país está em luto pela perda, segundo ele, quase irreparável. “Tinha o maior respeito assim como a maioria das equipes esportivas, e assim a gente espera que o legado tenha continuidade”.

O locutor esportivo Macedo Filho afirma que recebeu a notícia da morte de Orione com muita tristeza e ressalta a amizade construída desde a infância. Ele conta que o ex-presidente depois que veio para Cuiabá sempre retornava a Guiratinga para visitar seus pais. “Depois da morte do meu pai, ele ia ver minha mãe”.

Gilberto Leite/Rdnews Locutor esportivo Macedo Filho lembra histórias com amigo Carlos Orione e ressalta legado deixado

Macedo também lembra como Orione ingressou na Federação. Revela que ele não tinha intenção de presidir a FMF e sua chegada foi acidental. “Na época, Júlio Campos tinha terminado o mandato de prefeito em Várzea Grande e queria disputar a Câmara Federal, então se candidatou à presidência da FMF, mas foi cassado por que na eleição votou 18 vezes nele mesmo e não podia”.

O locutor ressalta que o almirante Heleno de Barros Nunes para resolver a situação, resolveu colocar um interventor na Federação e o nome dado por Júlio foi Orione. “E ele ficou quase 40 anos como interventor”, conta, com sorriso no rosto.

O procurador aposentado, Antônio Souto Arruda, conhecido como “Totó”, lembra do amigo com carinho. Diz que além de membro do MPE, Orione contribuiu com o desenvolvimento do Estado. “E como grande desportista deixou Mato Grosso em destaque no cenário do esporte brasileiro. Ele foi o baluarte do nosso futebol”, conclui.

Conforme o vereador Faissal Calil (PSB), apesar de nunca ter tido contato pessoal com Orione, conhece o trabalho do ex-presidente e diz que é uma grande perda. “Não tive o prazer de conhecê-lo, mas estou aqui para prestar homenagem. Todos ficaram abalados”. Além de Faissal, também compareceu o ex-parlamentar Ivan Evangelista (PPS).

Carreira

Natural de Guiratinga (região Sul de Mato Grosso), Carlos Orione se formou em Direito pela Faculdade de Direito Cândido Mendes (RJ) em 1962. Exerceu a advocacia nos anos de 1962 a 1968, em Guiratinga, e em 1968 ingressou na carreira do Ministério Público Estadual através de concurso, sendo promovido em 1973 ao cargo de procurador-geral da Justiça.

Além de outras nomeações pelo governo, exerceu os seguintes cargos: diretor administrativo das Centrais Elétricas Mato-grossense S.A. (Cemat); diretor administrativo do Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso (Impemat); e diretor do Centro de Processamentos de Dados do Estado de Mato Grosso (Cepromat).

Durante mais três décadas controlando o futebol mato-grossense, Orione foi criticado em razão de ser “enterno” presidente da Federação. Ao longo dos anos, foi considerado dirigente ultrapassado e que não acompanhou a evolução do futebol. Ele deixa cinco filhos de três casamentos.