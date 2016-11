Em área ilegal, moradores do Jardim Videira devem se retirar das casas

Pelo menos 105 moradores do Jardim Videira, na Capital, deverão deixar a área por determinação da Justiça até 22 de dezembro. Isso porque o juiz da Vara Especial do Meio Ambiente, Rodrigo Roberto Curvo, entendeu que o local que abriga 120 casas trata-se de um loteamento ilegal e a área ocupada é de preservação permanente.

Segundo o secretário de Ordem Pública de Cuiabá, Henrique Lopes, a intenção da prefeitura é de promover uma saída pacífica de todos os moradores. De acordo com uma das primeiras moradoras do local, Elizabeth Maria de Oliveira, o grupo recebeu a notificação na última terça (8). “Nós estamos preocupados, pois não sabemos para onde vamos, principalmente nesta época do ano. Muita gente aqui está sem emprego e não sabe o que fazer”, conta.

Gilberto Leite/Rdnews A moradora Elizabeth Maria de Oliveira conta que o grupo recebeu a notificação na última terça (8)

Em média, pelo menos, seis pessoas dividem um único cômodo de três peças. “Muita gente comprou terreno sem escritura. No mês passado a Energisa veio até o nosso bairro para fazer inscrições para ligar a nossa energia, e agora vem a prefeitura nos dizer que esse lugar é irregular? Para onde nós vamos?”, questiona Zenaide Alves de Souza, moradora há cinco anos.

O Jardim Videira fica localizado na região do Bairro Aroeira, e não consta nos registros da prefeitura, tendo sido batizado com esse nome pelos primeiros moradores do local, há sete anos. Algumas famílias dizem que não pagaram nada pelo terreno, como é o caso da dona de casa Brenda Messias. “Eu cheguei e estava todo mundo invadindo, porque estavam querendo morar, então eu fiquei no lote. Até então, tinham vindo outras liminares, mas resultaram em nada. Essa, agora, diz que tem que ser cumprida”.

No bairro é possível notar um contraste de casas. Algumas residências construídas com madeira, por exemplo, possuem ar condicionado. No local é possível notar casas bem estruturadas e inclusive de andar. Ao mesmo tempo pessoas passando dificuldade e vivendo com auxílio do programa Bolsa Família.

Conforme o município, apenas nos últimos 90 dias foram registradas 30 ocupações irregulares na cidade. Deste total, cinco já tiveram o pedido de reintegração de posse autorizada pela Justiça. “Estamos esperando somente a organização policial para começarmos a desapropriar as pessoas que estão em cinco loteamentos irregulares”, explica o secretário de Ordem Pública.

Henrique afirma que expirado o prazo dado pela Justiça, a prefeitura, em uma ação conjunta com as Polícias Militar e Civil e as concessionárias de água e energia, deverá fazer a retirada dos moradores do local. O maior problema, segundo ele, será conseguir novas residências a estas famílias. O secretário ainda ressalta que as ações habitacionais só deverão ser elaboradas após o fim da desocupação.

Gilberto Leite/Rdnews Algumas residências construídas com madeira, por exemplo, possuem até ar condicionado

“A prefeitura não possui nenhuma casa para levar essas pessoas neste momento. No caso daquelas que realmente precisarem de abrigo, serão tomadas medidas cabíveis depois de um levantamento realizado pela secretaria de Assistência Social”, disse.

Protesto

Conforme os moradores, às 14h um grupo será recebido na Defensoria Pública para que possa expor toda a situação. Após a reunião continuarão em frete ao prédio protestando. “Nós somos famílias de baixa renda, não temos condições de entrar no aluguel. Tenho quatro filhos. Não posso deixar a minha casa, ou ver destruírem aquilo que trabalhei para construir”, afirma Maria Dauriane da Silva.

Reclamações

Moradores de bairros e condomínios que estão localizados nos arredores relatam que pouquíssimas pessoas no local realmente precisam estar ali. Afirmam que muitos entram na área para depois vender os terrenos. “ Conheço quatro pessoas que compraram área de empresários, mas vão ter que deixar. Gastou o que tinha com sonho de um lar e agora vai perder tudo. Mas tem outros que têm condições, sim . Vive de carrão e quer fazer comércio de terras”, relata uma vizinha que pediu para não ser identificada.

O secretário explica que isso realmente acontece e frisa que a polícia tem identificado essas pessoas. “A Dema tem acompanhado alguns casos e identificado pessoas que realmente cometem esses crimes. Elas não entendem que indiretamente isso atinge a população como um todo. São áreas de preservações ambientais, em algumas delas tem nascentes”.