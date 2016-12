Em ato contra Aedes Aegypti Mauro cobra conscientização da população

Luiz Alves/Gcom Ministro Torquato Jardim e prefeito Mauro Mendes no ato de combate ao mosquito Aedes Aegypti

Enquanto as pessoas não tiverem consciência de que estão provocando mal à saúde pública, isso não vai mudar. A afirmação é do prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) no ato realizado, nesta sexta (2), sobre o Dia Nacional de Combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya.

O evento ocorreu na escola municipal de Educação Básica Professora Elza Luiza Esteves, no bairro Canjica, e contou com a presença do ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, Torquato Jardim. Na ocasião, Mauro ressaltou que para se ter uma cidade melhor é preciso ter cidadãos melhores.

Neste sentido, o prefeito disse que Cuiabá não apresenta surto de doenças transmitidas pelo Aedes, e que o Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes Aegypti (Lira) é alto, mas porque a gestão é altamente rigorosa na medida do levantamento. “Tem cidades que têm Lira muito baixinho e tem alto índice de infestação, como você explica isso?”

Mauro insistiu e lembrou de Capitais e cidades brasileiras que têm historicamente um Lira baixíssimo e alto índice de incidência de dengue. “O que é uma pesquisa que é feita e se você manipular os dados através de um relatório você fica e não fica bonito na foto!”.

O socialista também ressaltou que tanto a vigilância sanitária de Cuiabá e do Estado não admitem manipulação do resultado. “Olha os índices de ocorrência de dengue na nossa cidade e demais municípios que têm Lira baixo. Muito desproporcional”.

Por fim, o prefeito destacou que diante dos principais responsáveis pela infestação, como caixa d’água sem tampa e lixo doméstico, a coleta de lixo funciona bem no município, mas, segundo ele, infelizmente existe uma pequena parcela da população que é irresponsável e joga o lixo em qualquer lugar. “Para ter uma cidade melhor é preciso ter cidadãos melhores, e que cumpram seu papel ajudando a cuidar da cidade”.

No ato ainda foram entregues veículos ao Estado para atuar no combate ao mosquito causador das três doenças. Foram contemplados os municípios de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande. “É importante nós termos mais estrutura para atuarmos fortemente no combate a essa doença e ao seu vetor transmissor”, concluiu Mauro.