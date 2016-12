Em nota, SES restringe atendimentos nos Hospitais Regionais do Nortão

Em ofício, a secretaria estadual de Saúde determinou que os atendimentos do pronto-socorro dos Hospitais Regionais de Sinop e Sorriso se restrinjam a casos de pacientes encaminhados por regulação ou referenciado. A determinação passa a valer a partir desta quinta (1º).

Reprodução Hospital Regional de Sinop atende hoje quase 10 mil pacientes de toda a região

“Após inúmeras discussões acerca do atendimento de urgência e emergência do Hospital Regional de Sinop aos municípios que compõem a região, constatamos a necessidade de regulamentar o acesso do usuário do Sistema Único de Saúde, garantindo atendimento igualitário, ágil e resolutivo”, traz trecho do ofício assinado pelo secretário de Saúde, João Batista Pereira da Silva.

Conforme a determinação, além dos casos encaminhados pela Central de Regulação, os hospitais vão receber pacientes encaminhados pelo Corpo de Bombeiros e pela concessionária Rota do Oeste, que administra a BR-163, sendo as vítimas de acidentes.

Com a mudança, os pacientes que não são encaminhados pela Central de Regulação ou em casos de acidentes devem procurar postos de saúde dos municípios ou unidades de pronto atendimento, como é o caso de Sinop, que passam a ser atendidos na UPA 24h ou no posto do bairro do Menino Jesus. A determinação da SES foi encaminhada, a princípio, aos Regionais de Sorriso e Sinop, mas deve se estender as outras unidades regionais do Estado.

Sinop

Com 130 leitos de enfermaria e 20 UTI’s, sendo 10 adultos, seis neonatal e quatro pediátricos, por mês, o hospital recebe, pelo menos, 7 mil pacientes no pronto atendimento adulto e outros 2 mil no pediátrico, de mais de 15 municípios do Norte, incluindo do estado do Pará.

Sorriso

O Hospital de Sorriso atende a urgência e emergência, internações e ambulatórios das diversas especialidades, UTI Adulta e Neonatal e SADT. Os serviços também abrangem 15 municípios da região.