Emanuel lança Matrícula Web, mas medida não preenche a demanda

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), lançou o programa Matrícula Web, na manhã desta sexta (20), que consiste em fazer matrículas online e, assim, acabar com as filas nas creches e centros municipais de educação (CMEIs). A escolha dos novos alunos será feita pelo critério de proximidade das unidades.

Nas regionais Leste, Norte, Sul e Oeste da cidade serão lançados sete locais de acesso para solicitação de matrículas, sendo que em cada local terão 10 computadores e um responsável para atender os pais no processo de inscrição.

Gilberto Leite Prefeito Emanuel Pinheiro diz que busca diminuir o déficit na demanda de vagas nas creches

“A Matrícula Web é inédita em Cuiabá. Foi um dos primeiros atos que determinei após o início do mandato, com intuito de humanizar as matrículas no momento de solicitação para as creches e CMEIs”, disse Emanuel em coletiva.

O prefeito ressaltou que tem conhecimento da insuficiência de vagas para a demanda existente na Capital, que, segundo ele, hoje são aproximadamente 3,7 mil vagas para novos alunos para uma demanda de quase 8 mil crianças. “Então vamos melhorar essa oferta. Não quero escola caindo na cabeça das crianças, não quero escolas que daqui a pouco são interditadas e as crianças são obrigadas a estudar debaixo de árvores. Quero o mínimo de condições para que elas possam ter uma volta ao ano letivo em paz”.

As inscrições serão realizadas em dois turnos. Na segunda (23) e na terça (24) terá início na Regional Leste nos ginásios Dom Aquino e Poliesportivo Planalto, e na Regional Norte no ginásio Poliesportivo Verdinho, no CPA I, e na Associação dos Moradores do 1º de Março.

Na quarta (25) e quinta (26) as inscrições ocorrem na Regional Sul na subprefeitura Espaço Silva Freira e no Espaço Cultural, na Praça Pedra 90. Já na Regional Oeste as matrículas acontecem na Associação dos Moradores do Bairro Jardim Independência.

Ao todo foram capacitadas cerca de 80 pessoas para a realização da Matrícula Web, fora o quadro da secretaria composta por 300 servidores. Em cada seção haverá 10 computadores com um responsável para executar a inscrição junto aos pais. Aqueles que tiverem acesso à internet podem efetuar a matrícula dos novos alunos pelo site www.cuiaba.mt.gov.br, clicando no link/banner solicitação de matrículas WEB-2017.

As matrículas excedentes entram em cadastro reserva à espera da vaga. Assim que disponibilizada, a secretaria de Educação informará os responsáveis via e-mail ou mensagem de texto, e os convocados serão orientados a procurar a unidade escolar.

Gilberto Leite Secretária Mabel Strobe Moreira ressalta banco de dados formado por meio da Matrícula Web

Segundo a secretária de Educação, Mabel Strobel Moreira da Silva, serão ofertadas 3,7 mil vagas para os novos alunos. Ela explica que as novas vagas surgiram na medida em que alunos da 7ª, 8ª e 9º anos foram para a rede estadual. “Como estas séries a partir de agora são de responsabilidade do Estado, essa é a dinâmica que também vamos adotar para abrir novas vagas”.

Após os responsáveis efetuarem a matrícula e fornecerem as informações solicitadas, a secretaria vai encaminhar as inscrições pelo critério de proximidade. “Não é a pessoa que entrar primeiro no portal para fazer a matrícula, o critério será pela proximidade, estabelecendo aquilo que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a garantia do acesso por proximidade, por distância”.

A secretária ressalta que este é o critério para todos os alunos, uma vez que não tem vagas para todos diante do déficit existente. Neste sentido, destaca a importância do sistema on line. “Porque esses alunos que não conseguirem as vagas, a secretaria estará de posse do banco de dados sabendo a real necessidade deles. E aí vamos distribuir onde estão surgindo matrículas, novas vagas vão surgindo, a gente vai telefonar, mandar SMS, email e vai colocando essas crianças nas escolas”, conclui.

Hora estendida

O prefeito Emanuel Pinheiro afirma que a equipe da secretaria de Educação já entregou o anteprojeto do programa Hora Estendida, para que ele valide e consiga lançá-lo no prazo estipulado. Segundo ele, além do Hora Estendida, também será lançado o programa das creches funcionando 365 dias ao ano.

“Vai entrar em prática no segundo semestre deste ano, após análise do decreto que publiquei em 2 de janeiro, logo que assumi o Palácio Alencastro. O projeto foi uma das minhas bandeiras levantadas durante a campanha ano passado e será executado”, garante.

Números

Conforme Mabel Strobe, hoje em Cuiabá são contabilizados 7.499 alunos nas creches, 10.596 nas pré-escolas, 28.990 alunos matriculados no Ensino Fundamental e 1.075 na Educação de Jovens e Adultos, totalizando assim 48.160 estudantes.