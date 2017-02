Emanuel proíbe venda de bebidas em recipientes de vidro no Carnaval

TCE Prefeito Emanuel Pinheiro decretou proibição de venda de garrafas de vidro durante Carnaval

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), decretou a proibição da venda de qualquer tipo de bebida em garrafas e demais recipientes de vidro durante os ensaios dos blocos carnavalescos, bem como durante as festividades do Carnaval 2017. A intenção é evitar risco de lesões graves e situações de perigo à vida dos cidadãos.

Dentre os lugares onde a venda foi proibida estão o Centro Histórico, incluindo a Praça da Mandioca, Bairro Araés, Orla do Porto e Distrito da Guia, sempre nos locais onde forem realizadas as festividades e ensaios.

O decreto foi assinado na última sexta (10) e passou a vigorar desde então. No documento, é levada em consideração a necessidade de assegurar a proteção e segurança aos participantes dos eventos citados, bem como a importância da adoção de medidas com o objetivo de colaborar com o trabalho desenvolvido pela Polícia Militar.

Além disso, no decreto Emanuel pondera que nesse período, sobretudo em virtude da quantidade de pessoas existentes nas festividades, há uma tendência nos locais em que ocorrem tal festa popular de aumento da circulação de garrafas e outros recipientes de vidro que armazenam bebidas, principalmente alcoólicas.

“[...] que inclusive podem ser instrumentos para provocação de lesões graves e situações de perigo à vida dos cidadãos por aqueles que manuseiam recipientes de vidro indevidamente”, diz trecho do decreto que atinge estabelecimentos comerciais, pontos de venda ou similares. As autoridades fiscalizadoras do poder público municipal que constatarem a desobediência do disposto, estão orientadas medidas cautelares cabíveis.